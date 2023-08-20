Звезда шоу «Новые пацанки» Юлия Платок трагически погибла, выпав с 22 этажа

Девушка скончалась от тяжелых травм еще до приезда «Скорой помощи» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жуткая трагедия произошла поздно вечером 19 августа. Жители высотки в Рязани услышали хлопок, а затем на одной из машин сработала сигнализация. Кто-то выглянул в окно и увидел тело девушки, лежащей на земле. Она скончалась от тяжелых травм еще до приезда «Скорой помощи». Позже выяснилось, что погибшей оказалась участница седьмого сезона популярного шоу «Новые пацанки», 25-летняя Юлия Платок Михайлова.

Юля увлекалась экстримом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Прозвище Платок девушка получила из-за того, что носила платок на голове, не снимая. Юлия была яркой участницей, и многие прочили ей победу, но под занавес проекта выяснилось, что она выдумала всю свою «многострадальную биографию» — никто ее не домогался, и в эскорте она не работала.

Платок Юля надела не из-за психологической травмы, а для привлечения внимания. Фото: шоу «Пацанки»

Да и платок надела не из-за психологической травмы, а для привлечения внимания. После проекта Михайлова переехала из маленького села в Рязань, где сняла квартиру на 22 этаже.

Девушка часто выкладывала подобные фото Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пока правоохранительные органы выясняют, что стало причиной смерти. Возможно, девушка случайно выпала с балкона, выполняя очередной экстремальный трюк. Ранее Юлия уже делилась в соцсетях снимками, на которых видно, как она сидит или лежит на перилах и даже не держится руками…