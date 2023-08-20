Кроме 705 наемников киевского режима наши воины ликвидировали четыре диверсионных группы Фото: Александр КОЦ

В Минобороны России сообщают о восьми неудачных атаках ВСУ в района Работино и Вербовое на Запорожском направлении. В них украинские националисты потеряли до 135 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера «Stryker», три автомобиля, польскую самоходку «Krab», две американских артиллерийских системы М777, британскую FH-70 и M119 производства США, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Вооружение НАТО не выдерживает конкуренции с современным российским, что уже признали международные эксперты.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о потерях ВСУ за сутки на других участках линии боевого соприкосновения: на Донецком направлении уничтожено более 280 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком более 130, на Купянском до 60, на Краснолиманском до 70, на Херсонском до 30.

Кроме 705 наемников киевского режима наши воины ликвидировали четыре диверсионных группы 56-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ, десяток боевых машин пехоты, в районах Константиновка и Ивано-Дарьевка - полевые склады боеприпасов подразделений ВСУ, а в Очакове Николаевской области - склад боеприпасов ВСУ.

Наша оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия в течение прошедших суток поразила живую силу и военную технику в 153 районах.

Конашенков отметил слаженную боевую работу подразделений противовоздушной обороны, воины которых перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сбили противорадиолокационную ракету HARM и 23 беспилотника ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

461 - самолет.

246 - вертолетов.

5877 - беспилотных летательных аппаратов.

431 - зенитный ракетный комплекс.

11409 - танков и других боевых бронированных машин.

1144 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5951 - орудие полевой артиллерии и миномет.

12334 - единицы специальной военной автомобильной техники.

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