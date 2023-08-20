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Политика20 августа 2023 11:55

Минобороны России сообщило об уничтожении четырех диверсионных групп ВСУ

Наши воины ликвидировали полевые склады ВСУ на ряде оперативных направлений
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Кроме 705 наемников киевского режима наши воины ликвидировали четыре диверсионных группы

Кроме 705 наемников киевского режима наши воины ликвидировали четыре диверсионных группы

Фото: Александр КОЦ

В Минобороны России сообщают о восьми неудачных атаках ВСУ в района Работино и Вербовое на Запорожском направлении. В них украинские националисты потеряли до 135 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера «Stryker», три автомобиля, польскую самоходку «Krab», две американских артиллерийских системы М777, британскую FH-70 и M119 производства США, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Вооружение НАТО не выдерживает конкуренции с современным российским, что уже признали международные эксперты.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о потерях ВСУ за сутки на других участках линии боевого соприкосновения: на Донецком направлении уничтожено более 280 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком более 130, на Купянском до 60, на Краснолиманском до 70, на Херсонском до 30.

Кроме 705 наемников киевского режима наши воины ликвидировали четыре диверсионных группы 56-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ, десяток боевых машин пехоты, в районах Константиновка и Ивано-Дарьевка - полевые склады боеприпасов подразделений ВСУ, а в Очакове Николаевской области - склад боеприпасов ВСУ.

Наша оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия в течение прошедших суток поразила живую силу и военную технику в 153 районах.

Конашенков отметил слаженную боевую работу подразделений противовоздушной обороны, воины которых перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сбили противорадиолокационную ракету HARM и 23 беспилотника ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

461 - самолет.

246 - вертолетов.

5877 - беспилотных летательных аппаратов.

431 - зенитный ракетный комплекс.

11409 - танков и других боевых бронированных машин.

1144 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5951 - орудие полевой артиллерии и миномет.

12334 - единицы специальной военной автомобильной техники.

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