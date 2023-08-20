Минобороны России составило реестр разработчиков боевых дронов

В войсках заинтересованы в создании учебных программ по подготовке операторов и инструкторов БПЛА Фото: Александр БОЙКО

Минобороны России опубликовало подборку кадров применения российскими военнослужащими-операторами FPV дронов. Операторы лихо уничтожают ими бронетехнику ВСУ на Запорожском направлении. Отметим, что этот новый вид вооружения в нашей армии развивается стремительно.

Операторы FPV дронов лихо уничтожают бронетехнику ВСУ на Запорожском направлении. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Об развитии этого направления говорили специалисты на пленарном заседании конференции «Беспилотная авиация – технологии двойного назначения в условиях войны и мира», что прошло в рамках форума «Армия–2023».

В ходе заседания начальник Главного управления инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Александр Осадчук заявил, что сегодня необходимо координировать усилия региональных центров и производителей беспилотных авиационных систем мультироторного типа (далее БпЛА) в «интересах улучшения условий для обучения операторов, разработки и массового производства БпЛА, комплексного развития и популяризации школ подготовки операторов в интересах СВО».

Эксперты обсудили развитие беспилотной авиации в рамках форума «Армия–2023»

В войсках заинтересованы в создании учебных программ по подготовке операторов и инструкторов. Но при этом необходимо унифицировать производство и программное обеспечение проверенных в условиях СВО образцов, разработчики и производители которых вошли в реестр разработчиков боевых дронов.

В ходе проведения дискуссии участники выступили с докладами по тематике взаимодействия с разработчиками инновационных проектов БпЛА, лучшим практикам обучения и применения мультироторных БпЛА, опыта создания обучающих школ.

В пленарном заседании конференции «Беспилотная авиация – технологии двойного назначения в условиях войны и мира» представители 51-й организации, включая федеральные органы исполнительной власти, Фонда «ЭРА», Концернов «Калашников», «Алмаз-Антей» и других ведущих производителей БПЛА.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

К исходу шестого дня работы Международного военно-технического форума «Армия-2023» по данным регистрационного сервиса общая посещаемость превысила 859 000 человек, что на 8 процентов больше, чем в прошлом году.

Вчера завершились мероприятия научно-деловой программы и в торжественной обстановке подведены ее итоги.

Обширная научно-деловая программа форума включала в себя 260 мероприятий (182 круглых стола, 24 брифинга, 33 конференции, 21 межведомственное заседание).

В рамках научно-деловой программы приняли участие 1023 доктора и 2132 кандидата наук.

В этом году в качестве организаторов научно-деловой программы Форума выступили 66 органов военного управления Министерства обороны совместно с подчиненными вузами и научно-исследовательскими организациями, а также 56 организаций других министерств и ведомств.

Всего за время Форума в мероприятиях научно-деловой программы приняло участие свыше 15 тысяч человек. Из них более 3 тысяч специалистов высшей квалификации.