В Киеве сорвались на американцев: Кулеба обиделся на США и призвал "поверить в Украину" наперекор здравому смыслу

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS

Под выходные западная пресса выдала новую порцию "разочарованности" в украинском контрнаступлении.

- Похоже, что у Украины заканчиваются варианты в рамках контрнаступления, которое изначально рассматривалось чиновниками, как важнейшая операция Киева, - пишет американская газета Washington Post и отмечает. – "Неспособность Украины показать успех на поле боя вызывает опасения, что конфликт заходит в тупик, а международная поддержка может ослабнуть.

Другое авторитетное и тоже американское издание Wall Street Journal отмечает, что сейчас на Западе уже вовсю прорабатывают варианты сделок по прекращению конфликта, но нет, к сожалению, пока ни одного варианта, который бы удовлетворил одновременно обе стороны – и Украину, и Россию. А это вызывает нервозность т неуверенность "основных партнеров" Киева – США и Германии.

Понятное дело, такие резюме и оценки текущей ситуации, это предпоследнее, что хотели бы слышать на Украине, Предпоследнее, потому что последнее – это предложение о безоговорочной капитуляции. Но и эти сообщения западных журналистов и экспертов – серпом по первичным мужским половым признакам Зеленскому и его команде. Терпеть такое издевательство над незалежностью, свидомостью и самостийностью в Киеве не могут и не хотят.

И на баррикады для ответа всем сомневающимся и соболезнующим вышел не кто-нибудь, а глава МИД Украины Дмитро Кулеба.

- Мы спокойно относимся к таким заявлениям. По мнению неназванных официальных лиц, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить свое существование в феврале 2022 года в течение трех-десяти дней, - припомнил Кулеба якобы упаднические прогнозы западников в начале кампании (в реальности все на Западе сразу же после начала СВО выступили в защиту Незалежной и с самого начала общий рефрен был таким, что Украина обязательно победит, причем, в кратчайшие сроки) в интервью немецкой газете "Бильд". - Теперь они предполагают, что Украина не сможет так быстро вернуть себе всю свою территорию. Это показывает, что даже сомневающиеся со временем становятся более обнадеживающими

И дал жесткую отповедь, причем, уже не абстрактным сомневающимся, а американцам. Не смог удержаться. Рассказав, что все эти расчеты, прогнозы экспертов, мнения специалистов, которыми начали оперировать на Западе – это все чушь собачья. В Украину надо лишь верить. Даже наперекор здравому смыслу.

- Американцы в последний раз испытывали такой уровень ведения войны и огневой мощи в Нормандии. – подколол он главных союзников Украины и перешел к возвеличиванию украинцев. - Нам не нужно ничего доказывать – наш успех вознаградит оптимистов и испортит репутацию сомневающимся. Никогда не стоит недооценивать Украину. Имейте уверенность. Наберитесь терпения. Победа - это тяжелая работа.

Съели? Утерлись? То-то. Шлите самолеты и деньги бочками.