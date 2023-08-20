«Голос» возвращается: среди наставников Полина Гагарина и Егор Крид, ведущая — Яна Чурикова

Первый канал снимает новую версию вокального шоу «Голос». Фото: пресс-служба «Первого канала»

В новом проекте «Голос. Уже не дети» выступят повзрослевшие участники прошедших сезонов детского «Голоса». Кто-то из ребят поднимался на знаменитую сцену 7 или 9 лет назад и заметно вырос за это время. Наставниками станут Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид. Ведущая — Яна Чурикова.

Главная фишка нового шоу в том, что зрители смогут увидеть ярких участников прошлых проектов уже повзрослевшими, накопившими опыт и исполнительное мастерство. Например, Ярослава Дягтерева принимала участие в детском «Голосе» семь лет назад, когда была еще совсем маленькой. А сейчас Ярослава уже 15-летняя девушка.

Ярослава Дягтерева в 2016 году. Фото: пресс-служба «Первого канала»

Ярослава Дягтерева в 2023 году. Фото: пресс-служба «Первого канала»

Увидим мы и 21-летнего Даниила Плужникова — победителя третьего сезона проекта в 2016 году. В 10 месяцев у Даниила обнаружили редкое заболевание — спондилоэпифизарную дисплазию верхних и нижних конечностей. Рост модного человека не превышает 100 см. Но это не мешает Плужникову активно выступать и становиться лауреатом различных музыкальных конкурсов.

Даниил Плужников в 2016 году. Фото: пресс-служба «Первого канала»

Даниил Плужников в 2023 году. Фото: пресс-служба «Первого канала»

Также среди участников: Елизавета Качурак, Рутгер Гарехт, Олеся Казаченко, Владислав Тюкин, Елизавета Трофимова, Мирон Проворов, Аделия Загребина, Анна Доровская и многие другие.

Рутгер Гарехт в 2018 году. Фото: пресс-служба «Первого канала»

Рутгер Гарехт в 2023 году. Фото: пресс-служба «Первого канала»

Совсем скоро проект стартует в эфире Первого канала.