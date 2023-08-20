Герои спецоперации «Z» младший сержант Бандуров потопил два катера с диверсантами

Младший сержант Бандуров Петр и ефрейтор Василий Чанга. Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Крепость сильна, гарнизон – целая армия. Но ничто не устоит против русского оружия – мы сильны и уверены в себе.!», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А в бой русский полководец напутствовал так: «Кто испуган, тот побежден наполовину. У страха глаза велики, один за десятерых покажется».

РАЗОРУЖИЛ БРОНЕТАНКОВУЮ ГРУППУ

Ефрейтор Василий Чанга

«В ходе специальной военной операции минометный расчет ефрейтора Василия Чанга выполнял боевые задачи по огневой поддержке российских мотострелковых подразделений. Противник превосходящими силами, форсировав водную преграду, предпринял попытку закрепиться на противоположном берегу и выбить наши войска с занимаемых рубежей. При поддержке артиллерии и минометов украинские националисты атаковали российские позиции силами пехоты и бронетанковой группы. Получив задачу на уничтожение и координаты целей противника, минометный расчет, в составе которого действовал Василий, открыл огонь по врагу. Благодаря профессиональным навыкам Василия, был уничтожен танк и минометный расчет, атаковавшие наши позиции с противоположного берега. Оказавшиеся в отрыве от основных сил передовые отряды противника были заблокированы российскими военными. Не имея возможности для отступления, украинские националисты, понеся существенные потери, сложили оружие. Смелость и профессионализм ефрейтора Василия Чанга позволили отразить атаку противника на важном тактическом рубеже».

ПОТОПИЛ ДВА КАТЕРА С ОТРЯДОМ БОЕВИКОВ

Младший сержант Бандуров Петр

«В ходе специальной военной операции, артиллерийскому расчету, в составе которого действовал младший сержант Петр Бандуров, была поставлена задача по удержанию обороны на одном из участков местности, прилегающего к водной преграде. Украинские боевики предприняли попытку высадки десанта на противоположный берег. Они выдвинулись на быстроходных катерах в направлении позиций российских войск. После того, как вражеские катера были обнаружены российскими военными, Бандуров, получив целеуказания от командира, быстро и точно навел орудие на цель и произвел выстрел, потопив один из катеров. Националисты, стремясь подавить позиции российской артиллерии, открыли огонь по орудию Бандурова с подконтрольного им берега. Несмотря на огневое воздействие со стороны противника, расчет артиллеристов продолжил выполнять задачу и поразил второй катер с личным составом противника. Точным наведением орудия младший сержант уничтожил 2 лодки и до 15 боевиков. Смелость и профессионализм младшего сержанта Петра Бандурова не позволили противнику высадиться на берегу, подконтрольному ВС РФ».

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