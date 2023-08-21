Вопрос дня: Как вы готовите себя и детей к 1 сентября? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Мария Кожевникова, актриса, депутат Госдумы 6-го созыва:

- Пока мы на спортивных сборах. Поэтому все в трудах, турнирах, но продолжаем внеклассное чтение. Но в то же время мы с ребятами начинаем потихоньку собирать школьные рюкзачки. Стараюсь идти от них в этом вопросе: чтобы и им нравилось, и им хотелось вместе со мной в этих сборах участвовать, а не так, что в приказном порядке собрать и отправить в школу.

Аскольд Запашный, дрессировщик, художественный руководитель Большого Московского цирка:

- Мои дети не прекращают обучения даже летом, это создает дисциплину - хотя цирковые дети и так к ней приучены с малых лет. Поэтому шока первого сентября нет. А сейчас мы, как и все родители, готовим нужные вещи. Я, как человек с советским воспитанием, немного грущу, что нет единой школьной формы (хотя в детстве, конечно, мечтал о нарядах из американских фильмов). Но форма, во-первых, выглядит стильно, а во-вторых, тоже дисциплинирует. Дочери у меня уже довольно взрослые - 12 и 13 лет - и просят у меня одежду, чтобы перед сверстниками повыпендриваться.

Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета:

- Начать надо с восстановления нормального режима дня. Затем убедиться, что ребенок (особенно младший школьник) не разучился за лето читать и писать. Чтобы он чувствовал себя уверенно, примерьте школьную форму. Ну и, конечно, залог хорошего настроения ребенка - это благожелательное отношение родителей к школе и учителям.

Игорь Виттель, ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM), многодетный отец:

- Мы перевели детей на домашнее обучение. Учебники выдали, тетрадки и ручки есть, вместо формы сгодится пижама. Дети читают постоянно ради удовольствия, письмо тоже не сильно утрачиваемый навык. Из всей подготовки: маме сделать пересылку с детских почт для школы на свою почту, чтобы первое время понимать, что взять на контроль; детям - спокойно докайфовать лето.

Сергей Михайлов, читатель сайта KP.RU:

- Мне предстоит поход с сыном-подростком в магазин за одеждой. Жена так и сказала: «Отец, сходи, купи с ним какие-нибудь базовые вещи». А вот с дочкой стало намного проще - она уже подросла, сама ходит в магазин. Поэтому перевод на карту, и дело в шляпе. Главное, потом дома проконтролировать, что она купила.

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