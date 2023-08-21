Анекдоты: Формулу любви придумали еще древние греки, но ее строго научную рецептуру изобрел Менделеев

Единственные сайты, которые не воруют друг у друга контент, - погодные: все они сообщают совершенно разную информацию.

* * *

- Помню, когда мой супруг садился за рояль...

- О, ваш муж на нем играл?

- Мой муж его украл...

* * *

Человек, прикованный наручниками к батарее центрального отопления, три часа стучал по ней, взывая о помощи. Но соседи лишь сделали музыку потише.

* * *

Объявление:

«Требуется няня. Ребенок спокойный, к компьютеру приучен».

* * *

- Бэрримор, что у нас на завтрак?

- Омлет с кабачками, сэр.

- Превосходно! Что у нас на обед?

- Фаршированные кабачки с гарниром из кабачков, запеченных с сыром, сэр.

- Ну ладно... А что у нас на ужин?

- Котлеты, сэр.

- Ура!

- Из кабачков.

* * *

Не смотрю на худых парней, потому что сразу понятно, как у нас мало общего... Ну что мы будем делать вместе? Мало есть? Нет уж, спасибо!

* * *

Ночь в старинном английском замке. Гость растерянно бегает по темному и мрачному коридору и вдруг натыкается на привидение, которое говорит ему печальным голосом:

- Я здесь обитаю уже четыре столетия...

- Ой, как хорошо! Вы наверняка знаете, где здесь туалет!

* * *

- Где лучше всего заказывать блины, чтобы не поправляться?

- В «Спортмастере».

* * *

Хотел купить себе газовый пистолет, однако денег хватило только на газовый ключ. Ну что же, для самообороны тоже сгодится, хотя ходить с ним и не очень удобно.

* * *

Диалог в темной подворотне:

- Слышь, чувак, сотня есть?

- А с тысячи сдача будет?

- Не-е-ет...

- А если найду?

* * *

Чеснок по девятьсот рублей за килограмм обладает магическим свойством отпугивать не только вампиров, но и покупателей.

* * *

Депутаты запретили комиссии при переводе самому себе до 30 млн в месяц. Вот и стал ясен примерный размер их дохода...

* * *

Во вчерашнем футбольном матче гол забил боковой арбитр. Вот что значит - переплатили!

* * *

- Доктор, посоветуйте, что мне делать: муж не любит мою собаку!

- У вас есть выбор - отравить или утопить.

- Кого?!

- Ну, у вас есть выбор.