Анекдоты: Формулу любви придумали еще древние греки, но ее строго научную рецептуру изобрел Менделеев

Единственные сайты, которые не воруют друг у друга контент, - погодные: все они сообщают совершенно разную информацию.
* * *
- Помню, когда мой супруг садился за рояль...
- О, ваш муж на нем играл?
- Мой муж его украл...
* * *
Человек, прикованный наручниками к батарее центрального отопления, три часа стучал по ней, взывая о помощи. Но соседи лишь сделали музыку потише.
* * *
Объявление:
«Требуется няня. Ребенок спокойный, к компьютеру приучен».
* * *
- Бэрримор, что у нас на завтрак?
- Омлет с кабачками, сэр.
- Превосходно! Что у нас на обед?
- Фаршированные кабачки с гарниром из кабачков, запеченных с сыром, сэр.
- Ну ладно... А что у нас на ужин?
- Котлеты, сэр.
- Ура!
- Из кабачков.
* * *
Не смотрю на худых парней, потому что сразу понятно, как у нас мало общего... Ну что мы будем делать вместе? Мало есть? Нет уж, спасибо!
* * *
Ночь в старинном английском замке. Гость растерянно бегает по темному и мрачному коридору и вдруг натыкается на привидение, которое говорит ему печальным голосом:
- Я здесь обитаю уже четыре столетия...
- Ой, как хорошо! Вы наверняка знаете, где здесь туалет!
* * *
- Где лучше всего заказывать блины, чтобы не поправляться?
- В «Спортмастере».
* * *
Хотел купить себе газовый пистолет, однако денег хватило только на газовый ключ. Ну что же, для самообороны тоже сгодится, хотя ходить с ним и не очень удобно.
* * *
Диалог в темной подворотне:
- Слышь, чувак, сотня есть?
- А с тысячи сдача будет?
- Не-е-ет...
- А если найду?
* * *
Чеснок по девятьсот рублей за килограмм обладает магическим свойством отпугивать не только вампиров, но и покупателей.
* * *
Депутаты запретили комиссии при переводе самому себе до 30 млн в месяц. Вот и стал ясен примерный размер их дохода...
* * *
Во вчерашнем футбольном матче гол забил боковой арбитр. Вот что значит - переплатили!
* * *
- Доктор, посоветуйте, что мне делать: муж не любит мою собаку!
- У вас есть выбор - отравить или утопить.
- Кого?!
- Ну, у вас есть выбор.