Что будет с лунной программой России, нужно ли сейчас переоткрывать банковские вклады и какие нововведения ждут школьников с 1 сентября

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Александр Коц: Гробы из зоны СВО на Украину идут вагонами (слушать)

2 место. Год назад была убита Дарья Дугина: что известно о расследовании (слушать)

3 место. Константин Кеворкян: Зеленский у власти сейчас выгоден России (слушать)

4 место. Стоит ли сейчас закрывать вклады и открывать новые под более высокий процент (слушать)

5 место. Назван топ-10 самых дорогих танков мира (слушать)

6 место. Александр Дугин: Новая элита поднимается из СВО (слушать)

7 место. «Луна-25» разбилась: в чем причины произошедшего и будет ли Россия продолжать свою лунную программу (слушать)

8 место. Земля пережила 5 концов света: что нас ждёт в будущем (слушать)

9 место. Что нового ждет школьников и их родителей с началом учебного года (слушать)

10 место. Новый сериал с Аглаей Тарасовой, хайп на крови от Малахова и деньги для ВСУ от Хаматовой (слушать)