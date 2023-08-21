Что будет с лунной программой России, нужно ли сейчас переоткрывать банковские вклады и какие нововведения ждут школьников с 1 сентября

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»
1 место. Александр Коц: Гробы из зоны СВО на Украину идут вагонами (слушать)
2 место. Год назад была убита Дарья Дугина: что известно о расследовании (слушать)
3 место. Константин Кеворкян: Зеленский у власти сейчас выгоден России (слушать)
4 место. Стоит ли сейчас закрывать вклады и открывать новые под более высокий процент (слушать)
5 место. Назван топ-10 самых дорогих танков мира (слушать)
6 место. Александр Дугин: Новая элита поднимается из СВО (слушать)
7 место. «Луна-25» разбилась: в чем причины произошедшего и будет ли Россия продолжать свою лунную программу (слушать)
8 место. Земля пережила 5 концов света: что нас ждёт в будущем (слушать)
9 место. Что нового ждет школьников и их родителей с началом учебного года (слушать)
10 место. Новый сериал с Аглаей Тарасовой, хайп на крови от Малахова и деньги для ВСУ от Хаматовой (слушать)