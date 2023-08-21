Живые трупы из ВСУ. Страшная окопная правда «с той стороны» – почему украинцы массово сдаются в плен

Боец ВСУ на учениях в Днепропетровской области. Фото: REUTERS

СВОИХ – БОЯТЬСЯ!

Поздним вечером российский патруль на левом берегу Днепра в Херсонской области задержал трех украинских военных, которые переплыли реку, чтобы сдаться в плен и принесли с собой три автомата, 12 снаряженных магазинов к ним и РПГ с тремя выстрелами. О намерениях украинцев совершенно однозначно сигнализировала белая тряпка, привязанная к палке.

- Постоянные артиллерийские и минометные обстрелы с левого берега, мы не могли выполнить ни одну поставленную задачу от командира, которого я видел только в первый день. А потом он все время находился где-то в тылу. На третьи сутки начали голодать. Паек, как сказали, не подвозят, потому что топлива нет. Его как-бы покупают за свои деньги. А у нас в карманах пусто, - рассказал позднее один из них, почему он решил сдаться в плен. - Я принял для себя решение при первой же возможности сдаться в плен. Находясь на крайней позиции по берегу реки Днепр днем, я заметил лодку. Ночью с двумя своими товарищами, которые тоже были со мной в целом согласны, мы переплыли на левый берег. Нашли белую тряпку, привязали ее к палке и поплыли. Было очень страшно, так как наши могли начать стрелять по нам в любой момент.

Даже при форсировании реки они боялись не российских солдат, а своих. Того, что те начнут стрелять по ним. И имели для этого все основания. Сейчас в Сети широко расходится ролик о перестрелке подразделений ВСУ между собой. Как комментируют сами украинцы ситуацию, в ролике заградотряд из отъявленных бандеровцев и наемников попытался расстрелять солдат, которые не захотели идти в наступление. Те ответили ожесточенным огнем.

Желания идти в наступление у украинских солдат очень мало. Настолько, что на днях два из трех аэромобильных (так и хочется написать аэромогильных) батальонов, порядка 500 человек, просто отказались идти в атаку. И все большее количество мобилизованных насильно при первой возможности предпочитают поднять белый флаг и руки, и сдать оружие.

Так что известный украинский анекдот: "Мамо, пишите сразу в плен", - оказывается и не таким уж анекдотом.

При этом у сдающихся в плен украинцев четко прослеживаются три группы причин, которые способствуют принятию ими этого решения. Десятки типичных историй от сдавшихся в плен позволяют достаточно четко их сгруппировать, вне зависимости от возраста пленных, их профессий и опыта в бывшей мирной жизни. И таких историй все больше и больше.

ВЫСОКИЕ ПОТЕРИ УКРАИНЦЕВ И УБОЙНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОССИЯН

- Нас было 100 человек, а осталось меньше половины. Какой может быть боевой дух или моральное состояние после этого.

- В одном из батальонов ВСУ на Краснолиманском направлении из 300 военнослужащих в живых остались пять человек. У нас на Запорожском тактическом направлении один из украинских батальонов потерял 155 человек.

- Не давали голову из блиндажа высунуть. Начался обстрел, с дронов скидывали гранаты, из РПГ нас обстреливали. Сказали вылезать, мы посоветовались, а что делать? Вылезли. С нас броники поснимали, каски поснимали и увели.

- Все попытки закрепиться, смешивает с землей ваша артиллерия, а когда вы штурмуете, еще и наша арта накидывает прямо по нам, прекрасно зная, что здесь люди.

- Первой роты уже половины нету, моего взвода нету, третьей – остатки, батальона нету, потери ужасные.

- Приехали всей толпой в 740 человек защищать Батькивщину на направление, а за три недели от этой толпы осталось около 260 человек.

- Проводник был не из нашей бригады. Он даже до самого места не довел нас метров 150. На подходе к точке, двое, что шли первыми, подорвались. Один сразу 200, а второй товарищ истёк чуть позже. Связь не работала. Буквально сразу по нам начала работать российская артиллерия.

- Посылают десятками - сотнями зачистить посадочку (лесопосадку – прим. авт.), а потом собрать никого из хлопцев не могут.

- Из взвода остался в живых только я один, и то лишь потому, что сдался в плен.

ОТСУТСТВИЕ ПОДГОТОВКИ, СНАБЖЕНИЯ И ОТНОШЕНИЕ КОМАНДОВАНИЯ

- Выдали перед штурмом страйкбольные плиты (в бронежилет), которые АК-74 калибром 5, 45 мм простреливает насквозь.

- Не учили ни тактике, ни автоматных учений. Ничего такого. Отправили тупо без учений.

- Мы выходили на связь - связи не было. Мы просили поддержку - никто не ответил. Кто попал в плен, остались живы. Никто не хочет служить, потому что такое отношение. Думаю, больше половины подразделения нет.

- Уровень оснащения - мне выдали автомат старый, семьдесят девятого, по-моему, года АК-74. Для того, чтобы его разобрать, мне пришлось им бить об стену. Он был ржавый. Я не мог ни крышку снять, ни открутить дульник. Автоматы были в очень плохом состоянии, гранаты были советские, пулеметы такого же состояния. Привозили мало еды. В последнее время даже воду сами брали.

- Тут прилетел наш дрон и сбросил ВОГ (осколочный выстрел гранатомета – прим. авт) между мной и вашими ребятами. Я так думаю, мои видели, что я в плену, но специально так сделали, чтобы я ничего не выдал россиянам.

- Медкомиссию не проходил, сказали сразу – здоров. Три рожка по четыре патрона – вот и все обучение. Уровень подготовки очень плохой.

- На позиции боеприпасы, автоматы, гранаты, бронежилеты за свой счет покупаем. То же самое и каски.

- Военкомат поймал на выходе из супермаркета - вручили повестку и сказали поехать с ними. Я поехал. Вещи уже мать привезла на полигон. После этого отправили сразу же на учебку. Постреляли пару раз по девять патронов, по мишеням выходили. А так, в основном, ходили по лесу и якобы тренировали тактические навыки, но никаких тактических навыков я не получил.

- Боевой моральных дух низкий, потому что никакого компетентного отношения начальства. К солдатам - как к расходному материалу

- Комбриг отправил в село Партизанское Николаевской области прямо на позиции российских войск, приказав в случае чего вызывать огонь на себя.

- Тысячи гибнут, а тысячи раненых валяются никому не нужные и забытые. В госпиталях их принимать не хотят, в частности, в военном госпитале Мукачево раненые лежат в коридоре, где их не кормят, не дают одежды и не оказывают никакой медицинской помощи.

- Старший группы сказал, что приведет эвакуацию, ушел, но так и не вернулся.

- Подготовки у нас мало, мало чего рассказали во Франции и здесь особой подготовки нет. Зачем нас туда отправлять учится? Я не знаю с кем воевали французы и британцы, чему они могут научить?

- У командиров отношение как к одноразовым вещам - "сейчас вы есть - вас не будет, мы найдем новых". Для них мы одноразовая игрушка. Такое мне сказали в первый день как я прибыл - "прибыли новые одноразки".

- Большинство уже не хочет идти воевать, мы устали от этого всего и от отношения командиров к солдатам.

ГУМАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПЛЕННЫМ

Знаете, что сделали наши с теми тремя пленными, которые переплыли Днепр на лодке, когда привели в расположение части? Накормили. Причем еще до допроса. Конечно, можно предположить, что сделали так специально, чтобы они размякли перед допросом, но это будет ошибочная версия. К тем, кого мобилизовали насильно, кто не оказал сопротивления, а уж к тем, кто пришел и сам сдался, у наших военных отношение, как к заблудшим родственникам.

- Нас никто не бил, не издевался над нами в плену, даже словами, - это общий рефрен рассказов пленных украинцев. Но есть и детали.

- Мне перевязали рану, отправили в лазарет, оказали сразу медпомощь.

- Русские делились своим сухпаем, сигаретами, дали чаю.

- Мне дают медицинскую помощь. Приходит врач, смотрит раны, обрабатывает их. Колют витамины. Если честно, я не ожидал такого отношения.

- В плену к нам отнеслись лучше, чем бывшее наше командование.

- Я не думал, что так к нам будут в плену относиться хорошо. Они последним делились. Последней едой со мной делились. А нам рассказывали совсем другое - что лучше не сдаваться в плен.

И общий итоговый рефрен: "Хочу, чтобы наши бросили оружие и перестали воевать".

БЫТИЕ И СОЗНАНИЕ

Только за пару последних недель десятки таких рассказов. А их однотипность лишь подчеркивает реальный, а не постановочный характер. Это вам не буйство фантазий Зеленского или его подельников, а неприкрытая и не приукрашенная правда окопа.

Наверное, многие из читателей сейчас в какой-то степени разочарованы тем, что не высокие мотивы, а достаточно прагматичные поводы стали причинами сдачи этих и сотен других украинцев в плен. Где, мол, обличения продажности Зеленского и его команды, где неудовлетворенность тем, что Украину заставили служить на побегушках у Запада? И прочая, прочая, прочая…

И почему, если "большинство не хочет воевать", они не воткнули штыки в землею или не повернули их на Киев, а продолжают ходить в атаки? Кто был в армии, для того ответ на последний вопрос известен. Там слишком много всего намешано - необходимость подчинения командирам, наказание со стороны нацистов-добровольцев в своем подразделении, вплоть до расстрела своими же, невозможность соорганизоваться, боязнь преследования оставшихся на Украине членов семьи и многое, многое другое.

А вот что касается недовольных отсутствием "высокой" мотивации сдающихся в плен, то для начала могу посоветовать любителям высоких материй даже не посидеть в окопах под обстрелом и не сходить в пару атак, а хотя бы с полной выкладкой совершить марш-бросок в нынешнюю жару километров хотя бы на десять. Впрочем, даже без жары хватит для прояснения, а вернее, затуманивания мозгов.

Мне вполне хватает и этих, бытовых и приземленных мотивов. Да, до полного слома морального духа ВСУ еще далеко, сотни сдаются, но десятки тысяч продолжают биться насмерть. Хотя количество дезертиров в ВСУ растет в прогрессии. В украинском Генштабе, по сведениям из Киева, растет беспокойство участившимися случаями сдачи в плен целыми подразделениями. Отдан приказ об усилении воинской дисциплины в ВСУ, перед выходом на позиции у мобилизованных отбирают телефоны, а любые попытки оставить позиции трактуются как дезертирство. В некоторых частях даже патроны выдают только перед боем, чтобы уменьшить количество суицидов.

И пусть они сдаются сейчас по бытовым мотивам. Главное – чтобы перестали стрелять. Чтобы поняли, что лучший способ сохранить себе жизнь – сдаться в плен русским. Что плен из имени существительного превратился в имя выживательное для украинцев. А осознание, что, как и почему устроено на этом свете, придет позже. В конце концов, тезис марксистско-ленинской философии, которая далеко не во всем неправа, что бытие определяет сознание, никто не отменял.

Так что, мамо, лучше пишите сразу в плен. Не ошибетесь. Это самый хороший вариант для украинских военных.