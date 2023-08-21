Пошла в разнос: Расставшись с мужем, Бритни Спирс пригласила пятерых парней на вечеринку у бассейна

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

После того, как 29-летний Асгари подтвердил развод с 41-летней Спирс фразой «Дерьмо случается», Бритни в свойственной ей манере пустилась во все тяжкие и начала «генерить» горячий контент в инстаграме (запрещенная организация на территории РФ). По всей видимости Спирс совсем не убивается, расставшись с Сэмом после семи лет отношений.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Так, знаменитость опубликовала видео прямо из постели, где находилась без лифчика, прикрывая грудь руками. Затем Бритни начала задирать ногу, продемонстрировав розовые трусы. Но это было лишь начало вечеринки.

В тот же день Спирс пригласила в гости пятерых молодых парней. По типажу — все латиносы, как и ее бывший Асгари. Бритни, одетая в миниплатье и сапоги, всю ночь развлекалась с ребятами, а затем они вынесли ее на руках к бассейну.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Я пригласила своих любимых мальчиков и всю ночь развлеклась с ними», — написала в соцсетях довольная звезда.

Единственный момент, который настораживает — Спирс почему-то была в солнцезащитных очках, хотя все происходило вечером.

Напомним, что бывший муж звезды и отец ее сыновой Кевин Федерлайн еще в прошлом году заявил, что Бритни снова начала баловаться запрещенными веществами. Якобы ему об этом рассказали сыновья, когда гостили у горе-мамаши. Кстати, оба парня перестали общаться со знаменитой наследницей.

Не выдержал и многострадальный муж Спирс, 29-летний Сэм Асгари, которого она, как выяснилось, регулярно колотила и выставляла за дверь. Напомним, что Сэм и Бритни поженились год назад, а совсем недавно Асгари подал на развод. Причин несколько. Мачо устал от неадекватного поведения супруги. Кроме того, по словам Сэма Бритни успела ему изменить с кем-то из обслуживающего персонала.