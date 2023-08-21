Чудо-гаджет помогает Меган Маркл и другим звездам управлять мыслями: зачем это нужно

Патч работает как пульт дистанционного управления головным мозгом - обещают разработчики чудо-патча. Фото: NuCalm

Недавно СМИ облетела любопытная фотография Меган Маркл. Жену британского принца Гарри заметили на прогулке в солнечной Калифорнии, температура в тот день была +22..+23 градуса Цельсия. Несмотря на это, Меган надела дорогое шерстяное пальто известного бренда. Но еще больше многих заинтересовал необычный аксессуар на руке представительницы королевской семьи. На фото в районе запястья виден патч — пластырь-наклейка в форме круга.

Журналисты выяснили, что это «инновационное» приспособление для снижения стресса. Кроме патча в набор входит мобильное приложение. Человек выбирает ту или иную программу (снятие стресса, глубокий сон, повышение концентрации и др.). Надевает наушники и - вуаля: вы можете рулить тем, что происходит у вас в голове! Патч работает как пульт дистанционного управления головным мозгом, поражают воображение разработчики на своем сайте. «Запатентованная технология использует сложную физику, математику и алгоритмы, встроенные в программное обеспечение, лежащее в основе музыки. Это нейроакустическое обеспечение передает мозгу сигнал через слуховую кору, и мозг следует за сигналом», - утверждают изобретатели. Звучит впечатляюще, но… не совсем понятно, правда? Поэтому мы обратились к врачу и ученому, который занимается исследованиями работы мозга и особенно процессов, связанных со снижением стрессов и налаживанием сна. Наш эксперт - руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В.Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин.

ЧТО ОБЩЕГО У ЧУДО-ПАТЧА И НАСТОЛЬНОЙ ЛАМПЫ

- Александр Леонидович, разработчики чудо-технологии, которую поневоле или умышленно рекламирует Меган Маркл, уверяют: прослушивание особой, уникально запрограммированной музыки вкупе с действием патча дает прямо-таки волшебный эффект. А именно, «подавляются стрессовые бета-частоты в мозге человека». И происходит «переключение на более спокойные альфа-волны». В итоге тревожность, бессонницу и прочие проявления стресса как рукой снимает. Как вам это ноу-хау?

- Всерьез воспринимать такие заявления [разработчиков или продавцов], конечно, нельзя, - смеется эксперт.

- Почему?

- Начнем с того, что все эти гаджеты для снятия стресса, улучшения сна и т.п. не сертифицируются в качестве медицинских устройств. Это значит, что они не проходят клинические испытания для подтверждения заявленных эффектов. По сути, это бытовые приборы - такие же, как лампа у вас на столе или часы на руке.

ПРО БЕТА-ВОЛНЫ И АЛЬФА-РИТМ

- Но бета и альфа-волны в мозге же существуют? Их вообще можно регулировать, подавлять, переключать? Как это связано со стрессом?

- Альфа-ритм в головном мозге человека действительно регистрируется при расслабленном бодрствовании, в покое. При закрывании глаз (но не засыпании!) альфа-активность усиливается. А вот с возрастом, у пожилых людей такой ритм ослабляется (это связывают с ухудшением работы мозга по мере старения организма. - Ред.). Что касается бета-волн, то они вовсе не обязательно связаны со стрессом. Бета-ритм нарастает при любом усилении мозговой деятельности. Это может быть концентрация внимания, решение каких-либо задач, разговор по телефону. При переживаниях, усилении тревоги бета-ритм тоже активизируется, но это лишь один из вариантов.

Можно ли с помощью каких-то устройств извне переводить бета-волны в альфа-ритм? На сегодня это крайне маловероятно, достоверных научных доказательств такого воздействия нет, - разводит руками эксперт.

Более того, вовсе не факт, что сама по себе стимуляция альфа-активности непременно приведет к расслаблению и снятию стресса, отмечает Александр Калинкин. В работе нашего мозга еще очень много загадок. Нельзя исключать, что альфа-волны просто сопутствуют состоянию покоя. Или приводят к нему не сами по себе, в одиночку, а в комплексе с другими факторами.

ГАДЖЕТ КАК ПЛАЦЕБО

- Однако вполне вероятно, что у кого-то антистрессовые гаджеты сработают, - продолжает врач. - Но не потому, что такие устройства ощутимо воздействуют на мозговую активность. А за счет элементарного эффекта отвлечения. Когда человек начинает слушать какую-то музыку, смотреть картинки, он автоматически в той или иной степени отстраняется от тяжелых мыслей, переживаний, расслабляется. Именно поэтому мозг может переключиться на альфа-ритм.

У кого-то отвлекающий маневр срабатывает лучше, а у кого-то хуже, предупреждает эксперт. Это зависит и от ситуации, спровоцировавшей стресс, и от психологических особенностей человека. Большую роль играет внушаемость: насколько вы склонны верить, что гаджет действует? Если да, то может возникнуть эффект плацебо, как при гомеопатии, говорит доктор Калинкин. То есть в реальности действующего вещества или механизма нет, но в силу убежденности пациента в организме запускаются определенные процессы. Развитие рака или сахарного диабета это, разумеется, не остановит, а вот на состояния, связанные с расстройством психики, включая стрессы, депрессию, нарушение сна - повлиять может.

Вовсе не факт, что сама по себе стимуляция альфа-активности непременно приведет к расслаблению и снятию стресса. Фото: Shutterstock

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: А ВОТ ЭТО РАБОТАЕТ

Как-то автору этого текста предложили попробовать программу виртуальной тренировки мозга. Мне на голову надели датчики, присоединенные к компьютеру. В зависимости от усиления бета или альфа-ритма в мозге на экране появлялись разные изображения. Мне поставили задачу: нужно добиться определенной картины на мониторе. А для этого - максимально расслабляться: мысленно отвлекаться, делать медленные вдохи и т.п. Чем более спокойной я становилась усилием воли, стремясь достичь нужной картины, тем лучше фиксировался желанный альфа-ритм.

- Это называется биологическая обратная связь (БОС), - поясняет Александр Калинкин. - Человеку предоставляется наглядная информация, характеризующая работу тех или иных его органов и систем. Ставится задача добиться определенных изменений. Наблюдая за происходящим в организме в режиме реального времени, пациент в определенных случаях способен включать механизмы саморегуляции. Это научно обосновано и действительно работает.

- Еще в Интернете обсуждают такую технологию: специальное устройство проецирует на потолок пульсирующее пятно голубого света. Человек лежит и следит за ним. Когда пятно расширяется, нужно делать вдох. Когда сужается — выдох. Так якобы достигается оптимальный ритм дыхания, помогающий снизить стресс.

- Если человек сконцентрируется на изображении пятна и вдохах-выдохах, может сработать уже упомянутый эффект отвлечения от напряженных мыслей. При этом на сегодня нет клинических исследований, которые подтверждали бы, что существует какой-то определенный ритм дыхания, гарантированно приводящий к снижению стресса.

Вообще, экспериментировать с дыханием нужно осторожно, предупреждает врач. Можно доиграться до гипервентиляции легких, которая чревата потерей сознания. При первых признаках учащения пульса, головокружения, сразу заканчивайте дыхательные упражнения.

В ТЕМУ

Какие антистрессовые звуки лучше?

- Исследования показывают, что расслабляться, лучше спать может помочь как музыка, так и белый шум: звуки дождя, шелест листвы деревьев или гул моря, - рассказывает доктор Калинкин. - Но! Все это очень индивидуально. Кого-то дождь будет даже раздражать и отбивать сон. А один из моих пациентов, например, лучше всего засыпал под звуки рока.

Так что каждому стоит ориентироваться на собственный организм, советует эксперт. Пробовать и следить за реакциями. При этом вовсе не обязательно тратить деньги на новомодные гаджеты. Вы можете просто включать любимые фильмы, песни или классическую музыку, аудиозаписи приятных для вас звуков. Или отвлекаться от тяжелых мыслей другими способами, включая рисование, танцы или прогулки в парке. Все это способно помочь в борьбе со стрессом ничуть не хуже дорогостоящих устройств.