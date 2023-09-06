Судоверфь «Звезда» пополняет танкерный флот России

Благодаря «Звезде» Россия вот уже три года занимает второе место в мировом рейтинге по судостроению.

Cудостроительный комплекс (ССК) «Звезда», созданный на Дальнем Востоке консорциумом инвесторов во главе с НК «Роснефть», в этом году уже спустил на воду несколько крупнотоннажных судов, которые будут транспортировать нефть, газ и нефтепродукты, в том числе и по Северному морскому пути. Судоверфь создает современный грузовой флот семимильными шагами и благодаря этому Россия вот уже три года подряд занимает второе место в мировом рейтинге по судостроению.

На «Звезде» работают два крана типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн, аналогов которым нет на российских верфях.

«Роснефть» обеспечила пилотную загрузку судостроительному комплексу, заключив контракты на строительство 28 судов. Крупнейшая нефтедобывающая компания России реализует на севере Красноярского края уникальный проект «Восток Ойл», которому требуются танкеры ледового класса для перевозки углеводородов по Северному морскому пути.

После спуска со стапеля танкеры переходят на достроечную набережную.

Мощь и уникальность

В июле 2023 года «Звезда» спустила на воду два крупнотоннажных современных судна ледового класса – танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6 «Валентин Пикуль» и танкер-газовоз СПГ класса ARC 7 «Сергей Витте». Случился новый рекорд – самая молодая отечественная судоверфь, которая начала производственную деятельность всего 7 лет назад, стала первой в стране, кто вывел из сухого дока суда такой грузоподъемности.

Специалисты судостроительного комплекса «Звезда» провели уникальную операцию по выводу из сухого дока одновременно двух судов.

Характеристики танкеров

Танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6 «Валентин Пикуль» (назван в честь писателя Валентина Пикуля, писавшего на военно-морскую тематику)

• Длина – 257 метров

• Ширина – 34 метра

• Дедвейт – 69 000 тонн

• Осадка – 14 метров

• Высота борта – 21 метр

Бухта Большого Камня никогда не замерзает.

Ледокольный танкер-газовоз СПГ класса ARC 7 «Сергей Витте» (назван в честь российского финансиста и родоначальника русской индустриализации Сергея Витте):

• Длина судна – 300 метров

• Ширина – 48,8 метра

• Дедвейт – 81 000 тонн

• Осадка – 11,7 метра

• Мощность силовой установки – 45 МВт

• Вместимость – 172 тысячи кубометров СПГ

Спуск на воду судна – это праздник для коллектива верфи. Традиции торжественной церемонии соблюдаются судостроителями уже сотни лет.

Танкер-челнок «Валентин Пикуль» строится по заказу АО «Роснефтефлот». При перевозке нефти он сможет самостоятельно без ледокольного сопровождения ходить в акваториях северных морей при толщине льда до 1,7 метра. Кстати, судно оборудовано носовым погрузочным устройством для приема нефти прямо с терминала. Ледокольный танкер-газовоз «Сергей Витте» стал третьим по счету в серии судов, строящихся на «Звезде» для проекта «Арктик СПГ-2». И снова верфь выступила пионером – газовозы ранее не строились в России. Судно способно разламывать лед толщиной более 2 метров.

Энергетические установки «зеленых» танкеров могут работать, как на традиционном, так и на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе.

Кроме того, ССК «Звезда» сегодня является единственной российской верфью, которая имеет международную лицензию на строительство танкеров с мембранной системой хранения Mark 3. В судостроении танкеры такого класса считаются самыми сложными в производстве, они требуют применения инновационных технологий и высококвалифицированных специалистов.

ЦИФРА

2000 рабочих мест появится в ближайшее время на ССК «Звезда» в дополнение к уже имеющимся 5000.

«Афрамаксы» уже в работе

Еще совсем недавно у России не было технологий производства газовозов. Но специалисты «Звезды» справились с суперзадачей и просто начали строить высокотехнологичные танкеры.

На сегодняшний день верфь передала заказчику уже четыре крупнотоннажных нефтеналивных танкера типа «Афрамакс». В конце 2020 года серию из 12 заказанных «Звезде» «Афрамаксов» открыл танкер для «Роснефтефлота», получивший имя «Владимир Мономах». В 2022 году пополнил ряды заказчика второй танкер – «Владимир Виноградов», а в этом году еще два танкера – «Академик Губкин» и «Океанский проспект» - торжественно передали «Совкомфлоту». На разных этапах строительства находятся еще три судна из этой серии. Эти танкеры называют «зелеными», так как они спроектированы с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на экологически чистом сжиженном природном газе.

«Академик Губкин», четвертый танкер из серии «Афрамакс», уже совершает коммерческие рейсы.

Характеристики танкера «Афрамакс»

Крупнотоннажный нефтеналивной танкер:

• Длина – 250 метров

• Ширина – 44 метра

• Дедвейт – 11 4000 тонн

Все для северных морей

Президент России поручил ССК «Звезда» строительство судов ледового класса для работы в акваториях северных морей. В ходе этой стратегически важной задачи верфь строит многофункциональные суда усиленного ледового класса Icebreaker 7 для «Роснефтефлота» дедвейтом 5100 тонн. Они смогут ходить по любым акваториям, в том числе покрытым льдами, и выполнять множество высокотехнологичных и сложных операций. Уже спущены со стапеля на воду для достроечных работ два ледокола – «Катерина Великая» и «Святая Мария». Также впервые за несколько десятков лет на российской верфи строятся два многофункциональных научно-исследовательских судна неограниченного района плавания - «Академик В. И. Ильичев» и «Академик А. П. Лисицын» ледового класса Arc4. Их назначение – проводить морские научные исследования в акваториях Мирового океана.

Ледокольные танкеры-газовозы СПГ – одни из наиболее технологически сложных в постройке инновационных судов.

Также на верфи создается самый большой и мощный в мире атомный ледокол «Россия» по проекту «Лидер». Его начали строить в 2020 году. Он будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и гребными электродвигателями. Суммарная мощность энергоустановок в 120 МВт позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 метров со скоростью 2 узла, а льды толщиной до 2 метров он будет проходить со скоростью до 12 узлов. Также он сможет прокладывать канал во льду шириной до 50 метров, что откроет возможность круглогодичной навигации для танкеров по Северному морскому пути. По проекту «Лидер» планируется построить три атомных ледокола. Эксперты отмечают, что их строительство обеспечит России преимущество в освоении Арктики.

Характеристики ледокола «Лидер»

• Длина – 210 метров

• Ширина – 47 метров

• Осадка – 13 метров

• Атомные реакторы – РИТМ-400 (2 шт.)

Верфь оснащена уникальным крановым оборудованием – несколько десятков кранов различной грузоподъемности.

Всего же в портфеле заказов ССК «Звезда» – свыше 60 судов гражданского назначения, и большинство из них – новые для российских корабелов проекты. Производство активно расширяется благодаря все новым цехам и площадкам. А то, что уже есть, поражает масштабами. Это новейшая крупнотоннажная верфь в России обладает самым большим сухим доком, самым большим в России плавучим доком длиной 351 метр и грузоподъемностью 100 000 тонн, уникальным крановым оборудованием (два крана типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн и плавучий кран грузоподъемностью 3500 тонн). Ведь самые современные, самые большие суда можно построить только на самом мощном оборудовании. Штат сотрудников насчитывает более 5000 человек. В ближайшее время будет создано еще 2000 рабочих мест. Для подготовки специалистов на регулярной основе проводится переобучение, повышение квалификации, действуют социальные программы поддержки корабелов, в том числе и обеспечение жильем. Растет верфь, спускаются со стапеля и уходят в рейсы современные, нужные стране суда. «Звезда» уверенно справляется со всеми задачами – по пути подтверждая статус флагмана отечественного судостроения.

Плавучий док - один из ключевых элементов верфи, позволяет спускать со стапеля на воду крупногабаритные суда длиной 300 метров и шириной более 50 метров.

ЦИФРА

351 метр – длина плавучего дока ССК «Звезда», он самый большой в России.

Фото: пресс-служба ССК «Звезда»

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Дальневосточный прорыв", посвященного ВЭФ-2023