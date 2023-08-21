Драки, пьянство и публичная нагота: испанские курорты страдают от нашествия невоспитанных британских туристов

Туристы у песчаных дюн острова Гран-Канария. Фото: REUTERS

В этом году число посетивших Испанию молодых британцев побило установленный в 2019 году рекорд, а тогда побережье заполонило более 18 миллионов туристов из Соединенного Королевства. Однако жители курортных испанских регионов таким нашествием приезжих совсем не довольны, пишет «Нью-Йорк Таймс». Проблема в том, что британские путешественники слишком много пьют и довольно мало тратят.

Одним из самых облюбованных туристами является Пунта-Бальена, один из центров европейского нудизма. Публичная нагота здесь настолько распространена, что вывески на пляжной полосе гласят: «За отсутствие одежды в городе - штраф 400 евро».

Активист некоммерческой природоохранной организации GOB, Маргарита Рамис, как и все местные жители, не рад тому, что британцы вместе с собой приносят нескончаемое пьянство, употребление наркотиков и дебоши. «Жить в этой реальности — все равно, что жить в аду, если вы хотите нормальной жизни», - говорит Маргарита

Для приезжих из Британии здесь есть уничижительное слово — «гуири». Это условное обозначение любого британца, который ведет себя так, как это считается стереотипным британцам: слишком много пьет, дерется, игнорирует социальные нормы, такие как остановка на светофоре, и тратит очень мало денег.

Но, как правило, на жалобы местного населения чиновники курортного города лишь отмахиваются. Они заявляют, что если молодым британским туристам запретить въезд на испанские курорты, экономические последствия будут очень серьезными.

По данным Европейской комиссии, на туризм приходится более 10 процентов годового ВВП Испании, и Великобритания обеспечивает наибольшую часть этого дохода.