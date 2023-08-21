В ВСУ катастрофа: из-за дефицита мешков для погибших солдат объявили общенародный сбор

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По десятибалльной шкале лицемерие Зеленского заслуживает оценки "12". Комик, схвативший президентскую булаву на Украине не стесняется в открытую врать, подпускать слезу, где надо, добавлять в свой хрипатый голос пафос и использовать все уловки, которыми научился владеть за актерскую карьеру. Показательна с этих позиций его речь, которую он зарядил в Дании. После того, как ему дали в очередной раз посидеть в кабине истребителя F-16, как будто он не сидел за несколько часов до того точно в такой же кабине такого же истребителя в Нидерландах.

- Наши военные не начинали контрнаступление раньше, потому что, честно, не было с чем. Если у вас есть дефицит бронетехники, танков – могут погибнуть тысячи людей. Вы пройдете один, два, три, пять километров, но вы потеряете тысячи людей, - Зеленский говорил на мове достаточно медленно. Он пожимал плечами, морщил лоб, разводил руками, поднимал брови, играл глазами, чтобы показать всю тяжесть свалившейся на него ответственности, и даже пару раз почесал нос. - Вы не достигнете той цели, которая единственная, которая нам всем нужна – это деоккупация, полная деоккупация всей нашей территории. Вот и все.

- Мы ждали, пока у нас будут мощности. Сейчас так оно и есть, - продолжил он. И начал врать так, что древний бог лжи и лицемерия, как выразился герой Сергея Селина в сериале про ментов, "двуликий Анус" устыдился и покраснел. - Российская Федерация минировала территории, делала укрепления. Это понятно. Много укреплений они сделали еще восемь лет назад, я вам скажу откровенно. Начиная с 2014-го, 15-го, 16-го годов. Они все это делали, на Донбассе это делали. После того как оккупировали части нашего Донбасса.

То есть оборонительные позиции под Запорожьем и на левом берегу под Херсоном Россия стала обустраивать еще с 2014-го года? Когда нас там еще восемь лет, как не было? Приз за выдающееся вранье – в студию!

- Это очень сложный процесс. Ну мы не теряем нашей мотивации, идем вперед, продолжил Зеленский, но, по всей видимости, понял, что переборщил с упреками в адрес западных союзников и "съехал" с темы. - Я не могу сегодня критиковать наших партнеров потому что сегодня, как и каждый украинец, я получаю поддержку от наших партнеров. И поэтому я могу быть только благодарным сегодня за такую поддержку.

А почему же он погнал тогда ВСУ в наступление, если так заботится о жизни украинцев, если не было техники? А почему сейчас успехи ВСУ, если техника есть, более, чем скромные? Или Зеленский хочет сказать, что "потерь нет"?

Поистине, тот самый анекдот про ложь, большую ложь, чудовищную и статистику надо дополнить еще одной категорией. После статистики надо добавить, "когда Зеленский открывает рот". В этом случае сие особенно явно, потому что Зеленского опровергли сами же "украинцы-патриоты".

Известный украинский волонтер Игорь Хома из Тернополя заявил, что украинские военные просят у него не дроны, не прицелы и тепловизоры, а много, очень много мешков для "двухсотых".

- Друзья, очень страшные запросы пришли, - написал он своей страничке в одной из соцсетей. - Нужны мешки для двухсотых. Буквально от всех батальонов с разных направлений, от всех бойцов, которым мы помогаем...

И подвел горькие итоги: "Вот такая цена".

Но эту информацию на Западе и в Киеве Зеленский никогда не озвучит. Более того, замминистра обороны Ганна Маляр (это у нее такая фамилия, а не профессия, хотя уж лучше бы была профессия) в очередной раз заявила, что потери ВСУ составляют государственную тайну и до окончания конфликта не будут озвучены.

Можно представить, в каком шоке будут украинцы, когда эта цифра будет предана гласности. Впрочем, о масштабе катастрофы можно судить уже по тому, что у ВСУ не хватает мешков для эвакуации и транспортировки тел убитых солдат. Которые ранее уже закупались сотнями тысяч.