Пожары превращают города в крематории, а штормы затапливают побережье: Природные катастрофы разом обрушились на США

Затопленные улицы в Палм Спрингс, Калифорния. Фото: REUTERS

Климатические бедствия продолжают обрушиваться на Северную Америку. Апокалиптические лесные пожары на Гавайских островах, оставившие после себя лишь пепелища, стали одной из крупнейших экологических катастроф в Штатах за всю историю. А теперь угрозу представляет тропический шторм «Хилари», достигший на западное побережье США.

Скорость ветра «Хилари», достигающая 177 км/ч, поставила власти Калифорнии перед невиданной угрозой, заставляя жителей бежать из прибрежных районов, а пляжи и парки закрыться на неопределенный срок. Ранее шторм обрушился на Мексику, спровоцировав наводнение на полуострове Байя. В городах Тихуана и Энсенада на северо-западе страны отменили все торжественные мероприятия и занятия в школах, а также открыли пункты временного размещения в спортивных комплексах и правительственных учреждениях.

Шторм серьезно повредил энергетическую инфраструктуру на западном побережье США. Фото: REUTERS

По заявлениям Национальной метеорологической службы США, сильные ливни из-за шторма создают риск «катастрофических и опасных для жизни» наводнений в некоторых частях Калифорнии, Невады и Аризоны. За прошедшие сутки там было побито по меньшей мере девять рекордов по количеству осадков. Местные власти ввели режим ЧС и призвали всех жителей покинуть прибрежные районы.

В районе Лос-Анджелеса, где более 9 миллионов человек находятся под угрозой внезапного наводнения, уже выпало 38,8 мм осадков, что превзошло рекорд 1906 года. В пустынных районах штата никогда не видели такого потопа. Синоптики утверждают, что всего за сутки здесь выпала годовая норма осадков. В страхе перед неотвратимым стихийным бедствием американцы сметают полки магазинов. Мешки с песком, ранее служившие для пляжного отдыха, теперь становятся своеобразной барьерной защитой от потенциального потопа.

Военная техника стягивается в регион в попытке властей смягчить удар «Хилари». При этом синоптики предупреждают о чрезвычайных опасностях, с которыми еще только предстоит столкнуться – отбойными течениями, смертоносными оползнями и даже торнадо. Большинство авиакомпаний отменили свои рейсы, а национальные парки были опечатаны в ожидании конца противостояния с непрощающей стихией.

Примечательно, что тропические ураганы – крайне редкое явление для Калифорнии и соседних штатов. Предыдущий шторм «Нора» обрушился на округ Импириал в 1997 году, а до него буря поразила город Лонг-Бич 84 года назад, в 1939. В довершение ко всем несчастьям этой ночью у берегов Калифорнии также произошло никем не предвиденное землетрясение магнитудой 5,1 балла.

А пока в США готовятся к возможным наводнениям, Канаду охватили самые обширные за всю историю лесные пожары, где сгорели уже около 140 тысяч кв.км. В стране насчитывается более тысячи активных очагов, в том числе более шестисот на северо-западных территориях. Тяжелее всего приходится жителям провинции Британская Колумбия, власти которой уже объявили чрезвычайное положение.

Потоки воды в национальном парке "Долина смерти". Фото: REUTERS

Хотя природные пожары в Канаде не считаются редкостью, подобный антирекорд моментально истощил федеральные ресурсы и заставил правительство обратиться за помощью к 13 странам. Премьер-министр Джастин Трюдо даже привлек для тушения огня военных, поскольку МЧС оказалось не в силах взять под контроль бушующую стихию.

Уже более 35 тысяч канадцев получили приказ об эвакуации. Главный очаг пожаров сейчас сосредоточен вокруг Келоуны, города в 300 км к востоку от Ванкувера с населением почти 150 тысяч человек. Ранее пожар охватил Йеллоунайф с населением 20 тысяч человек, после чего всем горожанам пришлось эвакуироваться из своих домов. Дым от канадских пожаров вновь спровоцировал загрязнение воздуха над территорией США.