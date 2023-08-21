Насильный поцелуй, драма чемпионки и ужасная трансляция: после финала женского ЧМ по футболу закипели страсти

Женская сборная Испании по футболу впервые в своей истории выиграла чемпионат мира. Фото: REUTERS

Женская сборная Испании по футболу впервые в своей истории выиграла чемпионат мира. Финальная игра, прошедшая в воскресенье в Сиднее, получилась не самой зрелищной, зато без скандалов все же не обошлось. Пока испанки празднуют победный (и единственный) гол в ворота сборной Англии, в СМИ горячо обсуждают организацию и окончание самого матча.

23-летняя капитанша сборной Испании Ольга Кармона привела свою команду к победе, забив мяч на 29-й минуте. После гола девушка празднично показала болельщикам футболку с таинственной надписью «MERCHI». Позже Кармона объяснила, что таким образом хотела поддержать близкую подругу.

– Я посвящаю свой гол и эту победу моей лучшей подруге, которая недавно потеряла мать, – заявила футболистка.

Однако в конце матча саму Кармону ждала трагическая новость – из жизни ушел ее отец. Королевская федерация футбола Испании написала об этом в своих соцсетях, выразив глубокие соболезнования и добавив: «Мы любим тебя, Ольга. Ты – история испанского футбола».

На 70-й минуте пенальти не смогла реализовать нападающая Дженнифер Эрмосо. Однако во время награждения президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес зачем-то схватил недовольную девушку за лицо и поцеловал в губы.

– Мне это не понравилось, но что я могу поделать? – посетовала Эрмосо.

Рубиалес, приехавший на матч вместе с женой и дочерью, моментально подвергся резкой критике. Сам испанец отмахнулся от предположений о неуместности поступка.

– Это был поцелуй между двумя друзьями, которые что-то праздновали, – ухмыльнулся Рубиалес, назвав тех, кто увидел это иначе, «идиотами и глупыми людьми».

Министр по вопросам равенства Ирене Монтеро назвала случившееся «формой сексуального насилия, от которого женщины страдают ежедневно и до сих пор оставались в тени». Испанские политики и журналисты поддержали мнение Монтеро, посчитав поцелуй «агрессией без согласия», «вторжением в личное пространство» и «абсолютным неуважением и злоупотреблением». Все они призвали Рубиалеса уйти в отставку.

Однако для испанцев победа в женском чемпионате мира, как оказалось, значит гораздо больше, чем просто кубок. Они надеются, что гол Кармоны изгонит сексизм, который, по их словам, все еще преследует женский футбол.

– Отношение к женскому футболу в Испании отстало на много лет. И несмотря на то, что девочки победили, они не привлекли внимание СМИ. Даже король Филипп VI не присутствовал на матче, хотя ездил на игру Карлоса Алькараса [испанского теннисиста – прим.ред.] в прошлом месяце, – пожаловалась болельщица Ана Лоренцо.

В свою очередь английские болельщики раскритиковали репортаж ВВС с игры, а саму трансляцию назвали «ужасной». По их словам, качество звука и так оставляло лучшего, но основное раздражение спровоцировал испанский комментатор.

– Звук просто ужасен. А еще прекрасно слышно другого (громкого) комментатора с иного вещателя. Как такое возможно во время трансляции финала чемпионата мира? – написал репортер DailyMail Sport Майк Киган.

Как выяснилось, трансляция, собравшая пиковую аудиторию в 7,3 миллиона человек, могла и вовсе не состояться. Еще в мае президент ФИФА Джанни Инфантино пригрозил не показывать женский чемпионат мира в пяти европейских странах, если те не улучшат предложения по покупке прав. Дело в том, что вещатели хотели дать за трансляцию всего от 1 до 10 миллионов долларов, в то время как предложения за мужской чемпионат мира составляли от 100 до 200 миллионов. Инфантино заявил, что «разочаровывающие» суммы стали «пощечиной» всем женщинам мира.