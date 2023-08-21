А все-таки любовь меняет мир

- Летом 2022 года состоялись масштабные волонтерские учения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, в которых «Комсомольская правда» участвовала информационным партнером, - рассказывает лауреат конкурса «Герои пера» в номинации «Печать общества» (для печатных СМИ) Мария Пашенкова «КП», г. Мурманск. - Отработать формально не хотелось. Мне показалось важным погрузиться в эти учения и реально поучаствовать в них.

Дело было в субботу утром, в дождь. И сейчас самое время сказать спасибо моему мужу, который отложил дела и отвез меня на это мероприятие за много километров от города в выходной день да и тоже там остался. Сам бегал по лесу, был моими глазами и ушами, фактически моим соавтором, хотя очень далек от журналистики. Все-таки у нас удивительная профессия, которая меняет жизнь людей!

Безусловно, материал также не получился бы, если бы не главные герои действа - волонтеры, для которых спасение людей – это глубоко что-то личностное, часть их душевной и отзывчивой натуры, не способной быть в стороне от чужих бед. До сих пор мы поддерживаем связь с некоторым из них. Это удивительные люди, которые своей добротой удерживают планету от падения в пропасть «расчеловечивания» - увы, сегодня это повсеместно навязываемая тенденция. Ей нужно уверенно противостоять.

На конкурсы наша редакция заявляется не так часто, потому что порой просто не хватает на это времени. Но так совпало, что информацию о «Героях пера» увидели тоже на выходных, и заявку оформили очень быстро. Участвовать в таких премиях всегда очень волнительно, потому что ты соревнуешься с коллегами-профессионалами, у которых действительно горит на кончике пера, когда они работают. И тем приятнее оказаться в числе сильнейших. Это окрыляет. А еще мне важно было рассказать о волонтерах, о людях с их ответственнейшей миссией. Не случайно мой материал я назвала «Я просто люблю людей». Любовь меняет мир.

Ирина Безрукова

О премии

АНО Центр социальных проектов «Быть человеком» проводит конкурс «Герои пера» с 2018 года. Нынешний – уже шестой. Задача инициативы - показать весь спектр социальных СМИ, отметить наиболее яркие и профессиональные материалы, особенно региональных изданий, для которых подобные конкурсы нередко становятся стимулом для дальнейшего профессионального роста талантливых авторов. Социальные темы, разумеется, в приоритете – волонтерство, корпоративная социальная ответственность ит.д.. В 2022 году проект получил поддержку Фонда президентских грантов.

В 2023 году на конкурс поступило 276 заявок от 158 СМИ и редакций социальных медиа. Среди участников коллективы и журналисты со всей страны. В финал вышли 34 материала авторов из 22 городов. Работы опубликованы на сайте https://tobehero.ru/.

В помощь участникам впервые в этом году была организована «Школа героев пера» - просветительская инициатива АНО ЦСП «Быть человеком», состоявшая из серии вебинаров с ведущими экспертами медиа, коммуникаций и НКО. Видео размещены на сайте.

Юлия Загитова, медиа исследователь, основатель коммуникационного агентства breakingtrends рассказала конкурсантам о том, как поднимать охваты материалов в социальных сетях. Психолог, ведущий эксперт по стратегиям, брендингу и идеологиям Антон Буланов провел серию лекций «История добра за 10 шагов». Менеджер по фандрайзингу и коммуникациям благотворительного фонда «Лавка радостей» Полина Артемьева поделилась опытом и кейсами о том, как СМИ взаимодействовать с НКО.

«Школа героев пера» направлена на повышение квалификации региональных СМИ, журналистов и активистов в сфере коммуникаций и освещения работы некоммерческих организаций и волонтерских движений.

«Мы проводим проект «Герои пера», чтобы мотивировать талантливых авторов больше писать, рассказывать, продвигать социальную тему на широкую аудиторию. За 6 лет мы получили более 3 тысяч заявок. Это подтверждает, что социальная журналистика в нашей стране имеет по-прежнему огромный потенциал», - отметила соучредитель, исполнительный директор АНО ЦСП «Быть человеком Дарья Топильская.

Участие в церемонии награждения приняли известные журналисты, общественные деятели, представители бизнеса, НКО и социальных медиа.

В частности, награду победителю в номинации «За социальное партнерство» вручала актриса театра и кино, тифлокомментатор высшей категории Ирина Безрукова. А Леонид Лавровский-Гарсиа, внук балетмейстера Леонида Лавровского, режиссер, педагог, постановщик театра «Геликон опера» генеральный продюсер компании «Лаборатория Лавровских» и Наталия Лавровская - актриса, педагог, руководитель хореографического училища-колледжа, а также директор фонда Оксаны Федоровой Татьяна Иванова поздравили победителя в номинации «Печать общества». Они подчеркнули, что социальные медиа играют огромную роль в повседневной жизни россиян – СМИ информируют, акцентируют внимание на важных проблемах, объединяют общество, что тем более существенно, если учитывать общественно-политическую повестку дня.

Оксана Федорова передала финалистам «Героев пера» видео-привет и пожелала успехов, здоровья и творческих побед в освещении социальной тематики.

Победители «Героев пера» получили эксклюзивную статуэтку, дизайн которой разработан Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ. Награда изготовлена при помощи аддитивных технологий и символизирует силу, накал и вдохновение журналистского пера, и с ней охотно фотографировались их обладатели, желая увековечить памятный и значимый для себя момент.

Имена победителей «Героев пера» 2023:

• В номинации «За социальное партнерство» (социальный проект, организатором которого выступает СМИ) лучшим стал проект «Преображение», реализованный коллективом газеты «Шахтинские известия», г. Шахты.

• В номинации «Корпоративная пресса» (для авторов и редакций корпоративных СМИ) победила Юлия Матвейшина, Медиацентр УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», г. Старый Оскол

• В номинации «На линии добра» (для интернет-порталов и информационных агентств) победила корреспондент ТАСС Анастасия Харчишева, г. Москва

• В номинации «Печать общества» (для печатных СМИ) первое место заняла Софья Ломовская, журнал «The МОСТ», г. Томск.

• В номинации «Поколение добра» (СМИ, выпускаемые студентами или ВУЗами) победил проект «Студенты РУДН – детям-сиротам»

• В номинации «Сети добра» (для блогеров и пабликов в социальных сетях) лучшим стал проект «Добрый день» из Новосибирска, созданный Елизаветой Рац, Софией Разниковой, Елизаветой Семенцовой

• В номинации «ТВ-герой» (для телевизионных каналов) победил сюжет Вероники Павловой из ГТРК «Чувашия», г. Чебоксары

• Специальная номинация «Симпатия жюри» - выиграла Мария Марикян из «РИА Новости».