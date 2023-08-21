Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Воробьевым

В Кремле обсудили положение дел региона. Фото: Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Открытая часть встречи Владимира Путина и главы Московской области Андрея Воробьева была не особо долгой, но прошла в благодушном настроении. Президент задавал наводящие вопросы, а губернатор охотно отвечал.

- Скоро 1 сентября. Как Московская область готовится к началу учебного года? – спросил глава страны.

- В этом году на сегодняшний день мы уже видим плюс 38 тысяч регистраций, то есть дополнительный контингент детей, который пойдет в школу, – 38 тысяч. Еще есть время, поэтому 40 будет точно, - доложил руководитель области.

Воробьев уточнил, что флагманом стал Физтех-лицей, ученики которого победили в международных олимпиадах по физике, биологии, астрономии.

Дальше Владимир Владимирович упомянул «нагрузку на дорожную сеть». В ответ губернатор поблагодарил за федеральную поддержку проекта Московский центральных диаметров, когда электрички начали ездить каждые 5-10 минут. И за второй проект строительства путепроводов Путина тоже поблагодарили. Потому что обычными переездами при частых поездах пользоваться уже невозможно.

Вот, о чем еще говорили на встрече в Кремле:

- В области не перестают поддерживать семьи солдат СВО.

- Мы организовали отдых деткам, которые хотели на море, часть – 1600 человек – на море, а 900 человек приехали к нам в Литвиново, это наш подмосковный детский лагерь. Как и все семьи военнослужащих, также дети их могли отдохнуть. И всё, что касается поддержки семей, мы стараемся максимально быть рядом в каждой территории Подмосковья, - заверил Воробьев.

- Надеюсь, вы будете, как и сейчас, уделять лично этому необходимое внимание, и это будет хорошим примером для других регионов тоже, - похвалил президент.

- Идет рекультивация мусорных полигонов. Федеральный бюджет помог деньгами. Губернатор сказал, что «сегодня этой проблемы нет».

- В конце Путин спросил про аварийное жилье. Губернатор ответил, что все старые программы завершены досрочно. А теперь реновация «позволяет обеспечить совершенно другой темп расселения жилья».

- Особенно в отдаленных территориях, там, где экономическая модель сложная, такие проекты, как, опять же, железнодорожное сообщение, современные дороги, которые позволяют удобно перемещаться по территории Москвы и Московской области, делают эти проекты реновации очень значительными и важными не только в прилегающих к МКАДу территориях, но и отдаленных, в так называемом втором поясе, - объяснил руководитель Подмосковья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин призвал не забывать о помощи новым регионам

Путин провел рабочую встречу с тюменским губернатором Моором (подробности)