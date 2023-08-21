Слухи о резком подорожании соды: официальный ответ властей

Минпромторг РФ опроверг информацию о подорожании соды Фото: Shutterstock

На днях в социальных сетях и телеграм-каналах появились сообщения о том, что до конца сентября пищевая сода подорожает. Как минимум на 7 – 10%. Якобы на заводе Башкирской содовой компании ажиотаж, производитель не успевает отгружать товар, поэтому и планирует поднять цены. А это уже отразится и на нас, простых потребителях. Ведь именно Башкирская содовая компания производит около 85% соды в стране.

Чтобы проверить эту информацию, «Комсомолка» связалась с пресс-службой Минпромторга России. Это было сделано в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации. И выяснилось, что никакого подорожания не предвидится.

- Торговый дом «Башхим», который является поставщиком пищевой соды производства Башкирской содовой компании, не планирует повышение закупочных цен на бикарбонат натрия до конца текущего года, - заявили в пресс-службе Минпромторга России.

Там уточнили, что дефицита продукции нет, а объемы производства пищевой соды остаются на прежнем уровне.

- Все потребности потребителей пищевой соды закрываются на 100%. В пиковый сезон большая часть готовой продукции находится на внешних складах для упрощения логистики и работы с потребителями. Часть продукции отпускается покупателям напрямую с завода. Это делает продукт дешевле, так как нет дополнительных расходов на хранение, - объяснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, пищевая сода используется в фармацевтической и химической промышленности, цветной металлургии, а также в кулинарии. При этом ее потребление в быту небольшое. Как правило, одной стандартной пачки среднестатистической хозяйке хватает на год. Ее стоимость - около 100 рублей.