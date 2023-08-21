"Луна-25" не опустилась. Но опустились руки

Модель станции "Луна-25" у стенда Роскосмоса на форуме "Армия 2023". Фото: REUTERS

Это очень красиво выглядит на экране. Пан или пропал. Сейчас или никогда. Губы сжимаются. Желваки ходят. Крупный план. Профиль героя. Ну и потом, конечно, решительная победа.

Но это кино. Еще Мирей Матье предупреждала, что жить, как в кино, нельзя. А мы все пытаемся. История с "Луной-25" высветила не столько технические нюансы, сколько вершины (да и глубины) коллективного бессознательного.

Какова была вероятность, что "Луна-25" без проблем сядет на поверхность? Если брать статистику всех запусков, 50%. Причем это может быть советская статистика. Это могут быть современные цифры (с середины 2010-х годов иностранцы вновь стали летать к прежде забытой Луне). Все равно, каждый второй полет – аппарат всмятку.

А если страна в этом деле новичок, то и больше. Давайте возьмем самое начало лунной гонки. С 23 сентября 1958 по 12 сентября 1959 СССР запустил к Луне 6 аппаратов, и еще один не стали даже запускать. Успешной была только "Луна-2". То есть одна из семи. Остальные по самым разным причинам взрывались на старте, промахивались и всячески ломались. У американцев первые попытки были еще эпичнее, они в какой-то момент даже в отчаяние впали, никогда до Луны не долетим.

Снимок, присланный станцией "Луна-25" во время ее полета к лунной орбите. Фото: REUTERS

"Луна-24" летала в 1976 году. Ей предшествовала провальная "Луна-23", которая рухнула с высоты несколько сотен метров, завалилась, испортилась и так где-то и лежит. Мы не летали 47 лет. За это время сменилось поколение в космической отрасли. По сути, мы начинаем с нуля. Даже по «ровной» статистике вероятность неудачи была 50%. А по-хорошему, и выше.

И вот, "Луна-25" взлетает. Конечно, большое событие уже само по себе. Конечно, большие надежды. Но и громадные опасения. Не знаю, как вы, я с первого дня думал только о рисках. И суеверно старался помалкивать, потом что, пока не прилунилась – только пальцы держим.

А теперь отовсюду «крах российской миссии» и прочие «шеф, все пропало». Губы сжимали. Желваки ходили. Взгляд орлиный. Надо же, не помогло. А ведь кино помогает обычно! Там вон какие катастрофы показывают: дырка в боку станции, скафандр разбит, самого крутит-вертит, нет, герой напружинится, дотянется, сознание потеряет, а потом найдет – и героем выйдет. А тут банально «потеряна связь со станцией». Значит, в самом деле крах?

Крах в технике и в науке случается, если отказывает упорство. Отчего в 1976 году Луну забросили? А из-за «шеф, все пропало». Американцы по Луне ногами ходили. А у нас какие-то роботы. А давайте плюнем. Нам первыми там уже не быть. Мы будем первыми на… задумались, где же нам быть первыми, а тут и Союзу конец.

И вот теперь: ясно, что будет обитаемая станция. Китайцы идут мощной стеной (но тоже аварий полно). Американцы много говорят, но иногда что-то делают. Другие страны подключились. А не опусти мы тогда руки, у нас, глядишь, уже была бы станция, населенная роботами. Другой уровень понимания, как лететь, как прилуняться, что там делать. Все у нас совета просили бы.

Так могло бы быть.

Такова цена опущенных в 1976 году рук.

И «все пропало» или нет, зависит исключительно от состояния рук. Если опустятся, ну, тогда конечно. Как-то Александру Македонскому сказали: «Крепость неприступная, но командир на все забил, штурмовать будем?» «А что тут думать», удивился Македонский и взял крепость влет. Потому что утрачен дух – утрачено все.

Я очень надеюсь, что "Луна-26" полетит очень скоро. За ней "Луна-27" и далее, так, чтобы в глазах зарябило. Я желаю Индии благополучно прилуниться. Пусть расцветают сто цветов. Это не тараканьи бега. Если мои надежды сбудутся, в 2030-м (да пускай и позже) будут россияне на Луне жить. Каково им там придется, вкусна ли лунная вода, не гнетет ли пейзаж – вот и узнаем.

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