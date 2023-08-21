«Голос.Дети» перезагрузили: Возвращение участников прошлых сезонов, новое жюри и новый формат

Фото: Первый канал

Первый канал продолжает экспериментировать с одним из своих флагманских шоу — музыкальным проектом «Голос». И вскоре в эфир выйдет совершенно новый формат (для России, ведь за рубежом Voice All Star существует): «Голос. Уже не дети».

Креативное название говорит само за себя. Теперь на сцене соберутся лучшие из лучших. Победители и яркие участники всех десяти сезонов детского «Голоса» — начиная с 2012 года. Некоторым уже за двадцать лет. Поэтому и "Уже не дети".

Съемки уже стартовали на «Мосфильме», и что самое интригующее — состав наставников. Их будет четверо (в отличие от привычного формата «Голос.Дети», когда детей набирали трое вокальных тренеров) и в пропорции два на два: двое мужчин и две девушки. Хотя обычно среди четырех наставников во взрослом «Голосе» была только одна дама.

Полина Гагарина во время съемок шоу "Голос. Дети". Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Итак, в красные кресла сядут — ветераны шоу Дима Билан и Пелагея (участвовали в проекте с самого первого сезона), а также твердо закрепившиеся в основе новички — Полина Гагарина и Егор Крид. В этой связи крайне интересно, как будут делить внимание и талантливых детей две блондинки. Что, если их еще и посадят по соседству?

Фото: Первый канал

Что касается состава участников, то традиционно отобранные во время кастинга одаренные вокалисты и вокалистки схлестнутся за главный трофей с корифеями детского «Голоса»: Данилом Плужниковым, Ярославой Дегтяревой, Рутгером Гарехтом, Олесей Казаченко, Аделией Загребиной и многими другими опытными и яркими артистами. Вести шоу доверили Яне Чуриковой.

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