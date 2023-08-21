Росгвардия пронесла российский триколор в небе над Серпуховом

Фото: Иван МАКЕЕВ

Бойцы Росгвардии в честь Дня государственного флага развернули российский триколор в небе над Серпуховом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Огромный флаг России размером в 75 квадратных метров воины подняли на высоту 3500 метров. Рядом с ним росгвардейцы развернули флаг Федеральной службы войск Национальной гвардии России и знамя с символикой Центра специального назначения «Витязь».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

«В рамках патриотической акции сотрудники Росгвардии в полной выкладке с оружием и боеприпасами преодолели по воздуху с флагами расстояние в пять километров», - уточнили в ведомстве.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В этот праздник флаги России украсили дно Онежского озера (водолазы МЧС РФ погрузили его на 12 метров), также появились триколоры на вершине горы Ай-Петри и в парке Победы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

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