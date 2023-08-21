Доллар будет по 95, но юань выгоднее: россияне рассказали, в каких валютах хранят сбережения

У россиян растет интерес к «альтернативным» валютам для хранения сбережений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свой деревянный ближе к делу! - так, перефразируя известную поговорку, считает большинство россиян. Оказывается, две трети из нас предпочитают хранить деньги в родном рубле. Даже если стоит он сущие американские копейки. Это показал недавний опрос ВЦИОМа, в котором социологи изучали, в каких валютах россияне предпочитают хранить сбережения (если они у них есть, конечно). Кстати, опрашивали респондентов в июле, когда бакс уже взлетел выше 90 рублей, а евро превысил сотню.

Вот что еще интересно. Впервые такой опрос провели в 2017 году. С тех пор выросла доля россиян, которые хранят сбережения как в рублях, так и в валюте. А число тех, у кого нет сбережений, снизилось до минимума - таких среди нас 27% (подробнее см. «Конкретно»).

Почему же народ, несмотря на все увещевания о «недружественности запада», активно переводит сбережения в валюты США и Евросоюза? Тут никакой политики – только холодный расчет:

- Когда рубль ослабевает, граждане стараются распределять свои сбережения по иностранным валютам, - комментирует наше поведение главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. - При этом пик интереса граждан к иностранным валютам может приходиться как раз на моменты разворота, когда после сильного снижения рубль переходит к восстановлению.

Еще одно из открытий опроса – у россиян вырос интерес к «альтернативным» валютам. Оказывается, 4% из нас хранят деньги не в рублях, долларах и евро, а в какой-то другой валюте (ВЦИОМ этот момент не конкретизирует). В какой именно – понять несложно:

- Если раньше граждане в основном фокусировались на долларе и евро, то после того, как данные валюты перешли в разряд «недружественных», все больше внимания россияне уделяют возможностям накоплений в китайских юанях, - объясняет Богдан Зварич. - В банках растет количество предложений по вкладам и облигациям в юанях. К тому же ставки по таким вкладам выше, чем по аналогичным продуктам в долларах и евро. Растет и интерес бизнеса к китайской валюте из-за увеличения товарооборота между Россией и Китаем.

КСТАТИ

Народ в курсе

Зачем россияне хранят сбережения в долларах? Правильно, чтобы спасти их от девальвации рубля. А значит, у людей должен быть и прогноз по курсу «зеленого». Какой именно, тоже выяснил ВЦИОМ. Оказывается, среднестатистический россиянин полагает, что через три месяца доллар будет стоить 95 рублей, а через год - 97.

- Сейчас мы не видим поводов для существенного ослабления рубля, - согласен с результатами опроса Богдан Зварич.

По словам экономиста, самый вероятный сценарий - в ближайшие месяцы курс рубля будет стабильным. И до конца года доллар устаканится в диапазоне от 90 до 100 рублей. То есть в среднем те самые 95, что и предсказали россияне. Получается, народ у нас богат экспертами не только в политике и футболе, но и в экономике!

КОНКРЕТНО

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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