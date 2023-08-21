Как живет прикованный к инвалидному креслу актер Алексей Янин: инсульт, скорая, мамина дача

Алексей Янин с мамой Фото: соцсети

В 2015 году актер Алексей Янин перенес инсульт, и, увы, так и не смог восстановиться. С тех пор Алексей прикован к инвалидному креслу и живет на даче у мамы за городом. Его регулярно навещает супруга Дарья, которая воспитывает их общего сына. Так как случай тяжелый, Алексей нуждается в регулярной реабилитации, которая, как известно, стоит немалых денег. И вот 21 августа 40-летнего Янина удалось отправить в новый лечебно-реабилитационный центр в Малаховке. Об этом KP.RU рассказала мама Алексея Ольга Андреевна.

«Были проблемы со здоровьем, но сейчас Алеша чувствует себя более-менее. Сегодня вот отвезли его в реабилитационный центр. Даша (жена Янина — прим. Ред.) давала интервью для канала Яны Чуриковой, и они собрали 500 000 рублей. И вот на эти средства мы отправили Алешу на месяц в очень хороший реабилитационный центр», — рассказала KP.RU Ольга Янина.

Новый лечебно-реабилитационный центр премиум-класса открылся недавно в поселке Малаховка, как раз там, где находится дача Ольги Андреевны. Он расположен посреди реликтового соснового бора с чистейшим целебным воздухом. В медучреждении оказывают высокоспециализированную медицинскую помощь в реабилитации и восстановлении после хирургических операций, сосудистых и нервных заболеваний, черепно-мозговых травм, инсульта и многих других патологий. А сам центр с виду напоминает санаторий. Здесь есть бассейн, сауна, ресторан, красивый парк.

Фото с сайта ЛРП «Малаховка Life»

По словам Ольги Андреевны, с Дарьей они все время на связи.

«Вот буквально вчера с ней общались онлайн. Она недавно упала с самоката. Но она всегда на связи и поддерживает Алексея», — поделилась с KP.RU Ольга Янина.

Дарья, которая сейчас активно занимается вокальной карьерой, неделю назад упала с самоката и получила переломы и многочисленные ушибы.

Дарья неделю назад упала с самоката Фото: соцсети

В конце июне Дарья Янина дала интервью для ютуб-канала Яны Чуриковой, в котором вспоминала шоу «Фабрика» (в свое время Даша стала самой юной участницей проекта, — прим. Ред.). Рассказала Дарья и о личном — о том, что произошло с ее мужем, некогда популярным актером Алексеем Яниным. Яну и команду ее канала настолько тронула история семьи Яниных, что они по своей собственной инициативе организовали сбор средств на восстановление Янина, разместив реквизиты под видео. Выпуск с Дарьей вышел 15 июня, а уже 22 июня Чурикова объявила, что за неделю удалось собрать 501 тысячу 500 рублей.

Дарья Янина и Яна Чурикова Фото: соцсети

«Дорогие, спасибо. Слов не хватает, чтобы выразить благодарность за все те слова поддержки, за доброту, за такт, которыми вы помогали нашей семье все эти годы, и особенно в последние дни», — написала слова благодарности Дарья Янина под постом Чуриковой в инстаграм (запрещенная организация на территории РФ).

В интервью для канала «Фабрика с Яной Чуриковой» Дарья рассказала, что предшествовало инсульту мужа. В то время Янин очень активно снимался, мало отдыхал и упустил момент, когда ему уже становилось плохо.

«Мы до сих пор до конца не знаем, что точно привело к этому, но у него была предрасположенность сосудов, и он в какой-то момент упустил и не поддерживал себя таблетками, — вспоминала Дарья Янина. — В последний месяц он постоянно снимался в Одессе, и снимался так, что мог летать по 25 раз в месяц. Он хотел побыть в свободное время с нами и потому, хоть и на полдня, но прилетал. А все это очень вредно для сосудов мозга. Причем, у него даже был один криз, когда он должен был вылетать, но просто не мог встать с кровати, ему было очень плохо. Он почему-то очень боялся, что менингит. А я как раз уезжала на учебу и просила его никуда не ехать. Лучше заплатить штраф, но остаться дома. Он вызвал «скорую». Они его посмотрели. Потом написал мне: «Все нормально. Не менингит. Я улетел». Он просто себя не уберег».

Алексей и его жена Дарья Фото: соцсети

Также Дарья рассказала, что до сих пор замужем за Алексеем и менять статус пока не планирует.