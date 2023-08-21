Россияне выбрали любимых правителей прошлого: в тройку лидеров попали главные реформаторы страны

Петр I возглавил рейтинг

Результат опроса, проведенного исследователями Russian Field, получился довольно предсказуемым. В лидеры попали три главных государственника и модернизатора из отечественной истории: Петр I, Екатерина II и Сталин. Если посмотреть похожие опросы прошлых лет, то наверху оказывались они же. Единственно, иногда в тройке появлялся еще и Ленин, но в этот раз он только шестой.

Горбачев и Ельцин последние. У них не только меньше всего положительных оценок, но и больше всего отрицательных. Не могут люди простить политикам развал Советского Союза и хаос 90-х.

Можно подумать, наши люди искренне любят правителей, проводивших важные реформы и усилявших страну. Но есть подозрение, что народ голосует за, как бы помягче сказать, самых попсовых лидеров. Потому что в опросе еще был вариант ответа «затрудняюсь ответить», и вот он достался несколько великим, но менее раскрученным монархам.

Иван III (больше половины не смогло его никак охарактеризовать) – фактически создатель «всея Руси», собравший вокруг Москвы разрозненные княжества. Все последующие правители фактически расширяли и переделывали его наследие.

Александр I – победитель Наполеона – получил 45% «затруднительных» оценок. А ведь именно при нем Россия впервые стала супер-державой. Ни одна победа Петра I не получила такое уважение в Европе, как разгром французской армии.

Третьим по неизвестности оказался Александр II, давший свободу крепостным.

Зато Николай II попал на пятое место в общем зачете. Хотя казалось бы позорно проиграл войну слаборазвитой Японии и привел страну к революции. Наверно, расстрел царской фамилии до сих пор считается реабилитирующим фактором при общей государственнеческой оценке.

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