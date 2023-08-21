У Розы Сябитовой на телепрограмме «Давай поженимся» будет новый соведущий

У Розы Сябитовой теперь новый соведущий — искусственный интеллект Фото: Первый канал

С 28 августа по будням на Первом канале 15-й сезон телепрограммы «Давай поженимся!». Передачи не было в эфире Первого канала полтора года. «Давай поженимся!» отсняли в августе как раз в дни 15-го дня рождения. Теперь ждем в эфире.

У ведущей Ларисы Гузеевой и свахи Розы Сябитовой появится помощник-соведущий - это искусственный интеллект. Программа идет в ногу со временем. Искусственный интеллект станет помощником бессменных соведущих при создании пар – станет делать прогнозы по совместимости, давать советы: одним словом сотрудничать как умеет.

Сябитова и Гузеева уже 15-й сезон соединяют пока одиноких людей в пары Фото: Первый канал

Роза Сябитова сказала kp.ru: «Я очень соскучилась по «Давай поженимся!», по своей коллеге Ларисе, по команде программы. Многое произошло с момента закрытия. Но я уверена, что любовь нашей аудитории никуда не делась, все соскучились по передаче, как и я, и ждали с нетерпением ее возвращения в эфир».

Герои нового сезона программы Фото: Первый канал

Первый канал передает слова Ларисы Гузеевой: «Герои у нас будут очень разные. Их объединяет одно — они все хотят счастья, хотят создать семью. Сейчас много тревог и переживаний: а когда человек одинок и ему не с кем ими поделиться, это умножается и увеличивается в стократ. А если есть родная душа, которая скажет: «Ничего, выживем, у нас получится. Нам есть о чем мечтать. У нас ребенок, о котором нужно заботиться, собирать в школу. Тогда легче жить. В паре жить более естественно и не так страшно».

За 15 лет работы ведущие на передаче выслушали около двенадцати тысяч историй любви. У пар, которые познакомились на программе родилось свыше ста детей.

На передаче участники демонстрируют разные навыки Фото: Первый канал

10 ЦИТАТ ЛАРИСЫ ГУЗЕЕВОЙ

- Мужчина как песок: если ты зажимаешь его в кулаке, он начинает высыпаться сквозь пальцы. А ты разожми ладонь – ни одна песчинка никуда не денется.

- Лучшие подружки — пиявки и лягушки!

- А что вы облизываетесь? Не вы же женитесь!

- Хороших мужиков разбирают еще щенками.

- А какая вам еще нужна? Ну, купите надувную!

- Мужчина – он живой человек!

- И принц где-то начесывает хвост белого коня и к вам не торопится.

- Как топнет тоненькой ножкой – так дырка в полу.

- Не ищите мужчин с претензиями – не потянете.

- Измена есть измена. И неважно, будете ли вы прыгать в постель или медленно заползать.

Смотрите «Давай поженимся» с 28 августа в 15.15 по будням на Первом канале