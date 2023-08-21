Медсестра-маньяк годами цинично убивала новорожденных: Она накачивала детей инсулином и вводила в вены воздух

Сегодня в Великобритании суд вынес приговор 33-летней Люси Летби, работавшей медсестрой в Честере. Фото: EAST NEWS

Сегодня в Великобритании суд вынес приговор 33-летней Люси Летби, работавшей медсестрой в Честере. Она приговорена к пожизненному заключению без права на помилование и прошение о досрочном освобождении. В британской правовой системе это самое жесткое наказание из возможных. Летби стала четвертой по счету женщиной, приговоренной в королевстве к пожизненному сроку.

В больнице Честера в 2015-2016 году один за другим скончались семь новорожденных детей; еще несколько, появившихся на свет абсолютно здоровыми, внезапно стали испытывать тяжелые, болезненные симптомы.

Все это происходило в те дни, когда в неонатальном отделении, в котором находились малютки, дежурила медсестра Летби. И некоторые из медиков сразу заподозрили в происходящем именно ее, но руководство больницы расследований не проводило, более того, от жалобщиков потребовали замолчать. Заодно их заставили извиниться перед убийцей письменно, а в вышестоящие инстанции решено было ничего не сообщать, так что внезапная и необычайно высокая детская смертность в учреждении просто не смогла привлечь ничье внимание.

Но в итоге главврачу все же пришлось обратиться в полицию. Следователи выяснили, что во время дежурств медсестра намеренно убивала детей: вводила им шприцом в вены воздух или инсулин, использовала желудочный зонд, через который накачивала желудки воздухом.

От рук Люси Летби погибли, как минимум, семь младенцев Фото: EAST NEWS

Официально подтверждена гибель семерых младенцев, еще шестеро после чудовищных манипуляций Летби выжили. Всего в зале суда звучали имена шестнадцати пострадавших. Также на суде сообщалось, что на предыдущем месте работы медсестры, в одной из ливерпульских больнице также без видимых причин умерло двое новорожденных, но доказать причастность обвиняемой к этим случаям на момент вынесения приговора не представилось возможным. Но британские правоохранители подтвердили, что проведут отдельное расследование и в Ливерпуле. К работе уже привлечено более полусотни детективов, которые изучают тысячи медкарт.

Психиатрическая экспертиза, назначенная судом, признала Летби вменяемой. Никаких объяснений ее чудовищным поступкам специалисты дать не смогли.

Судья же определил преступления Летби, как «жестокую, расчетливую и циничную кампанию по убийству детей».

- В вас была глубокая злость, граничащая с садизмом. Вы проведете в тюрьме всю оставшуюся жизнь. – сказал он, зачитывая приговор.

Адвокаты Летби настаивали на невиновности своей подзащитной. Сама она говорила, что младенцы умирали по естественным причинам, и во всем винила руководство медучреждения, в котором, по ее словам, не хватало персонала, а новорожденным не обеспечивали должный уход.

Убийца не смогла объяснить еще одну шокирующую находку, сделанную в ее доме. Оказалось, что в нем находился тайник, в котором лежали, как сама она назвала, сувениры – записи реанимационных бригад, открытки от родителей жертв, анализы крови детей. Также выяснилось, что Летби постоянно следила в Интернете за семьями убитых ею младенцев. По ее словам, она делала это исключительно из любопытства и не получала никакого удовольствия от этого.