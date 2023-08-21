Минобороны не собирается привлекать гражданских летчиков к работе в зоне СВО

Военных летчиков для нужд Минобороны России одновременно готовит целый ряд ВУЗов. Фото: Шахов Богдан

Украинские информационные агентства начали разгонять новость о том, что пилоты гражданской авиации будут мобилизованы и отправлены в зону спецоперации, где их заставят «управлять боевыми самолетами». С такой новостью вышли сразу несколько крупных СМИ незалежной.

Чтобы проверить этот вброс, «Комсомолка» обратилась в Министерство обороны за официальным комментарием. Это было сделано в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации. И выяснилось, что ничего общего с реальностью, такие новости не имеют - это обычный фейк, каких украинские медиа за последнее время выпустили уже десятки тысяч.

- Военных летчиков для нужд Минобороны России одновременно готовит целый ряд ВУЗов, куда сохраняется высокий конкурс при поступлении. Абитуриенты могут выбирать любой из них, - объяснил корреспонденту «КП» Представитель Департамента информации и массовой коммуникации (ДИМК) Минобороны РФ по ВКС Артем Шерстюков.

Как отметили в Минобороны, летчиков в России готовят:

- Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Серова Министерства обороны

- Борисоглебское высшее военное авиационное училище лётчиков им. Чкалова,

- Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков,

- Воронежский Военный учебно-научный центр (ВУНЦ) Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина» (в него входит и руководство Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов),

- Филиал ВУНЦ в Сызрани.

- Число выпускников этих вузов называть нельзя, но их достаточное количество, - заверили «КП» в Российском военном ведомстве.

Стоит отметить, что летчиков на факультетах этих вузов выпускается настолько много, что один только филиал в Сызрани обеспечивает необходимое количество пилотов для вертолетов Ми-2, Ми-8, Ми-24 для всех министерств и ведомств России.