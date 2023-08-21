Красная или синяя кнопка? Миллионы людей спорят после необычного опроса в соцсетях

Некоторым стыдно нажимать красную кнопку

Пользователи соцсетей уже вторую неделю не могут успокоиться – спорят, подорванные весьма провокационным опросом, на вечную тему: спасать в первую очередь себя или помогать окружающим.

Изначально опрос был инициирован на Западе. Энтузиасты, не утруждаясь, воспроизвели его в российском сегменте – в том же виде, только в переводе, естественно, спровоцировав отечественную дискуссию.

Итак, дилемма: жить или умереть? Проявить эгоизм или альтруизм? Решают люди, перед которыми две кнопки: синяя и красная.

Если больше половины людей нажмут синюю кнопку, то все выживут.

Если человек нажмет красную кнопку, то конкретно он выживет точно. Но погибнут те, которые нажали синюю кнопку, если их не наберется больше половины от всех делавших выбор.

Соответственно вопрос: какую кнопку нажмете вы?

Согласно простой логике, не отягощенной душевными терзаниями, разумно всем выбрать красную кнопку. Тогда никто не умрет. Мол, синяя кнопка – своего рода лотерея, неуместный героизм.

Результат опроса в русскоязычном сегменте интернета

Противники красной кнопки оправдывают свою «синюю позицию» естественным выбором людей, обладающих моральными устоями. Они говорят, что мир «красных», где каждый сам за себя, не самое приятное место.

И все-таки, в итоге, победил не холодный расчет, а альтруизм: в русскоязычном сегменте, на синюю кнопку нажали 54, 8 процента нажимавших. На красную – 45,2 процента. То есть, все выжили, не испытав потом угрызения совести.

Занятно, что на Западе доля «синих» больше: 64,9 процента. Получается, что там – более милосердные? Или азартные?

Уместно тут вспомнить строки Булгакова из «Мастера и Маргариты»:

- Люди как люди… Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их, - справедливо замечал Воланд, правда, имея в виду немного другую ситуацию.

Результат опроса на Западе

А В ЭТО ВРЕМЯ

Доказано: опьянение не может служить оправданием неблаговидных поступков

Провоцирует ли алкоголь на безнравственные поступки? Или, наоборот, пробуждает совесть и благородство? На эти вопросы попытались ответить британские психологи из Университета Плимута (School of Psychology, University of Plymouth).

Исследователи моделировали ситуации, требовавшие неких решительных действий, которые испытуемые и совершали сообразно своим представлениям о морали и нравственности. Сначала совершали трезвыми, а потом, как нетрудно догадаться, «по пьяни». После внушительного количества рюмок водки.

Ситуации, сопровождавшиеся демонстрациями соответствующих сцен в виртуальной реальности, были разными. Например, перед глазами испытуемых возникала такая картина: рельсы, на которых работают железнодорожники — 5 человек. На них под уклон катится тележка. Железнодорожники ее не слышат и не видят. То есть, вот-вот будут задавлены. А на платформе рядом с путями стоит некий очень крупный мужчина — огромный толстяк. Толкнув его на рельсы, можно остановить тележку. Надо выбрать. Пожертвовать одной жизнью, чтобы спасти несколько? Или ничего не делать, положившись на волю случая? Ведь толстяка пришлось бы убить. А это плохо.

Решения, конечно, были разными. Но суть не в этом, а в том, что они не менялись - независимо от того был, ли испытуемый трезвым или пьяным. О чем исследователи подробно рассказали в журнале Psychopharmacology.

Вывод: совершив по пьяни нечто подлое, не надо винить алкоголь. И оправдывать им свои безнравственные поступки. Просто вы по жизни такой — аморальный. И трезвым были способны на гадости.

Как тут снова не помянуть Воланда.

- Однако! - говорил он Степе Лиходееву. - Я чувствую, что после водки вы пили портвейн! Помилуйте, да разве это можно делать!