Сергей Дарькин, экс-губернатор Приморья: «Владимир Сунгоркин» - это буксир-спасатель для всего Тихого океана

Буксир «Владимир Сунгоркин». Фото: пресс-службы Тихоокеанская инвестиционная группа ТИГР

…- Сергей Михайлович, мы сегодня уже опубликовали заметку о том, что буксир «Владимир Сунгоркин» в, принципе, готов к работе. Довольно подробно рассказали и о технических характеристиках судна. Знаю, что вы лично принимали самое непосредственное участие в этом проекте, за что мы вам очень благодарны. Расскажите, пожалуйста, что это за буксир? Как сложилось так, что имя нашего главного редактора и вашего друга, земляка присвоено такому мощному кораблю?

- Саш, дело в том, что Владимир Сунгоркин - журналист и редактор, общественный деятель - был большим тружеником, он всегда работал во благо Дальнего Востока, Приморского края, всей страны.

И «Владимир Сунгоркин» - буксир, который мы построили, он тоже будет большой трудяга.

Очень мощный такой, очень сильный корабль, который позволит обеспечить безопасность и свободный проход для всех судов порта Владивосток.

Они теперь друг друга дополняют…

- Человек и пароход?

- Да! И, как мне кажется, очень похожи друг на друга.

- То есть, обязанность «Владимира Сунгоркина» сейчас…

- …служить дальше российскому Дальнему Востоку.

- А конкретно вот его функции какие будут? Этого буксира…

- «Владимир Сунгоркин» способен доставить любые суда во все порты Дальнего Востока, обеспечивать их безопасность, в том числе противопожарную.

Это еще и буксир-спасатель, причём, как у нас говорят - всепогодный.

А выручать из беды он будет и людей, и плавсредства в любых экстремальных ситуациях.

Ну, допустим, кто-то на мель сел…

- А зона его действия?

- «Владимир Сунгоркин» приписан к Владивостокскому ордена Ленина морскому рыбному порту… Но он будет обслуживать всю акваторию залива Петра Великого

А, если появится необходимость, сможет проводить спасательные операции в Японском море и во всем Тихом океане.

- Я так понял, что вы, как президент компании «ТИГР», имели непосредственное отношение к строительству этого корабля, вы дали ему имя, а родился он в Китае.

- Да. В дальнейшем это будет прототип новой линейки судов, которую мы хотим поставить в порты нашего российского Дальнего Востока.

- А этот проект разрабатывали наши инженеры из компании Дарькина?

- Нет, это разработка мировая, специальный проект международной системы, которая признана во всех лучших портах мира.

- Средства ваша компания выделила?

- Да, это все - инвестиции нашего «Тигра» в морской рыбный порт, который сегодня выполняет полную модернизацию для дальнейшего увеличения объемов экспортных, импортных грузов - по снабжению российского Дальнего Востока и страны в в целом.

- Сколько…

- …это - наша долгосрочная инвестиционная программа.

- Сколько средств Дарькин и его друзья-коллеги не пожалели на «Владимира Сунгоркина»?

- «Владимир Сунгоркин» - это примерно около 700 миллионов рублей инвестиций.

- Солидная сумма. Экипаж уже подобран?

- Да нет… буксир же пока к нам идет, 23 августа войдет в наш состав и уже приступит к своим обязанностям.

- Сколько времени ушло на строительство «Владимира Сунгоркина»?

- Меньше года. Рекордный срок.

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