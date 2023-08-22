Анекдоты: Если придумали варенье из одуванчиков, то кто-то должен додуматься и до компота из кабачков

Поздно вечером идет женщина домой через парк. Вдруг слышит:
- Стоять!
Она остановилась.
- Лежать!
Легла.
- Ползи!
Поползла. Вдруг над ухом участливо:
- Женщина, вам плохо? Я тут с собакой занимаюсь, смотрю, вы ползете…
* * *
Почему каждую новую зубную пасту всегда рекомендуют только девять из десяти стоматологов? Кто этот десятый, которому постоянно все не нравится?
* * *
А вот интересно: а задумываются ли первоклашки, сидя в смартфоне, зачем они в школе проходят чистописание?
* * *
Вечером минувшей пятницы российские ученые нашли ранее неизвестный повод.
* * *
- Сема, давай бухнем?
- Но сейчас 4 часа утра!
- Я тебя что, время спрашиваю?
* * *
Женщина - пример творческого подхода к созданию проблем.
* * *
- Записал жену на карате.
- Ну и?
- Научился пылесосить, готовить, а от стирки просто тащусь!
* * *
Это, конечно, невинный мультик, но... Неужели никто не задумывался, а почему только у тихого маленького Пятачка было дома ружье?
* * *
Если фотоальбомчик маленький и тоненький, а фотография одна и страшненькая - это паспорт!
* * *
- Дорогой, у меня для тебя две новости. С какой начать?
- Давай с плохой.
- Я потратила все твои деньги, продала твою квартиру и машину. А теперь хорошая - я ухожу от тебя.
* * *
- Никак не найду себе вторую половинку.
- Не понял, ты же женат.
- Говорю же - вторую.
* * *
Штирлиц шел по улице. Несмотря на праздничный день, улица была пуста. «Похоже, «Семнадцать мгновений весны» показывают», - подумал Штирлиц.
* * *
В магазине:
- Простите, вы мне не вернули сдачу!
- Прощаю!
* * *
Каждый день из окна наблюдаю, как ровно в 18.30 на улицу выходит парень и кормит бездомных животных. Вот я и стал ровно в 18.30 выпускать на улицу свою кошку.
* * *
- Чувствуешь мурашки? Это мои руки на твоей талии.
- Петрович, ты можешь держать меня нормально, чтобы я не навернулся со стремянки?
* * *
Инопланетяне, похищенные другими инопланетянами, чувствуют себя не в своей тарелке.
* * *
- Привет, я слышал, ты во Францию переехал? Ну и какие плюсы жизни во Франции?
- Главное, теперь никто не замечает, что я картавлю.
* * *
- Доктор, неужели все так плохо?!
- Почему? Я вот кандидатскую заканчиваю по вашему случаю!