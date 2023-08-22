Анекдоты: Если придумали варенье из одуванчиков, то кто-то должен додуматься и до компота из кабачков

Поздно вечером идет женщина домой через парк. Вдруг слышит:

- Стоять!

Она остановилась.

- Лежать!

Легла.

- Ползи!

Поползла. Вдруг над ухом участливо:

- Женщина, вам плохо? Я тут с собакой занимаюсь, смотрю, вы ползете…

* * *

Почему каждую новую зубную пасту всегда рекомендуют только девять из десяти стоматологов? Кто этот десятый, которому постоянно все не нравится?

* * *

А вот интересно: а задумываются ли первоклашки, сидя в смартфоне, зачем они в школе проходят чистописание?

* * *

Вечером минувшей пятницы российские ученые нашли ранее неизвестный повод.

* * *

- Сема, давай бухнем?

- Но сейчас 4 часа утра!

- Я тебя что, время спрашиваю?

* * *

Женщина - пример творческого подхода к созданию проблем.

* * *

- Записал жену на карате.

- Ну и?

- Научился пылесосить, готовить, а от стирки просто тащусь!

* * *

Это, конечно, невинный мультик, но... Неужели никто не задумывался, а почему только у тихого маленького Пятачка было дома ружье?

* * *

Если фотоальбомчик маленький и тоненький, а фотография одна и страшненькая - это паспорт!

* * *

- Дорогой, у меня для тебя две новости. С какой начать?

- Давай с плохой.

- Я потратила все твои деньги, продала твою квартиру и машину. А теперь хорошая - я ухожу от тебя.

* * *

- Никак не найду себе вторую половинку.

- Не понял, ты же женат.

- Говорю же - вторую.

* * *

Штирлиц шел по улице. Несмотря на праздничный день, улица была пуста. «Похоже, «Семнадцать мгновений весны» показывают», - подумал Штирлиц.

* * *

В магазине:

- Простите, вы мне не вернули сдачу!

- Прощаю!

* * *

Каждый день из окна наблюдаю, как ровно в 18.30 на улицу выходит парень и кормит бездомных животных. Вот я и стал ровно в 18.30 выпускать на улицу свою кошку.

* * *

- Чувствуешь мурашки? Это мои руки на твоей талии.

- Петрович, ты можешь держать меня нормально, чтобы я не навернулся со стремянки?

* * *

Инопланетяне, похищенные другими инопланетянами, чувствуют себя не в своей тарелке.

* * *

- Привет, я слышал, ты во Францию переехал? Ну и какие плюсы жизни во Франции?

- Главное, теперь никто не замечает, что я картавлю.

* * *

- Доктор, неужели все так плохо?!

- Почему? Я вот кандидатскую заканчиваю по вашему случаю!