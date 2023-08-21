Вячеслав Володин: Будем возрождать речное сообщение на Волге и других реках

Председатель Думы Вячеслав Володин провёл в Нижегородской области совещание о развитии пассажирских перевозок водным транспортом Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Классическую русскую культуру невозможно представить без рек. А также — без пассажирских судов, на которых, подражая жизни, перемещались наши литературные персонажи. По Волге устраивали «пароходный забег» купцы-кутилы из пьесы Островского, и искали заветный стул Бендер и Воробьянинов на корабле «Театра Колумба».

Но, как и многое хорошее из прошлого, после 1991 года пассажирское речное сообщение в России рухнуло. Сейчас износ некоторых пристаней достигает 70%, а в большинстве приволжских регионов регулярно используются в лучшем случае круизно-прогулочные суда.

Этой теме и было посвящено выездное заседание Совета Думы, состоявшееся под председательством Вячеслава Володина в Нижегородской области 21 августа 2023 года. Оно продолжало повестку, заданную недавним совещанием под руководством Президента Владимира Путина на аналогичную тему.

— Мы второе государство в мире по количеству рек, которые соединяют населённые пункты, — сказал Володин. — Нам необходимо возрождать внутрирегиональное и межрегиональное пассажирское речное сообщение не только в бассейне Волги, но и на других реках.

Также Вячеслав Викторович напомнил, что сейчас нет пассажирского речного сообщения «между Астраханью и Волгоградом, Волгоградом и Саратовом, Саратовом и Самарой». (То есть, конечно, иногда ходят круизные теплоходы с туристами, но это совсем не то — прим. ред.)

Тогда как потенциал огромен. «Перевозка пассажиров по внутренним водным путям за 2022 год составила более 9 млн человек», — сообщил один из участников заседания — зам. министра транспорта РФ Александр Пошивай. Перевозчики уже успешно осваивают высокоприбыльные маршруты с огромным потоком — например, рейсы судов на подводных крыльях из центра Петербурга в Петергоф. Однако нельзя забывать и о социальных перевозках между малыми городами по воде.

По словам ещё одного участника совещания, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, «развитие подобных перевозок между субъектами РФ нуждается в дополнительных мерах поддержки», которые могут повторять модель субсидирования межрегиональных авиаперевозок.

В ответ на это глава парламентского комитета по транспорту Евгений Москвичев предложил освободить такие региональные перевозки от взимания НДС — «себестоимость сразу станет дешевле».

Итог совещанию подвёл Председатель Думы:

— Проблеме развития межрегионального пассажирского речного транспорта уделяется недостаточное внимание. Этот вопрос будет взят на парламентский контроль, — пообещал Володин.