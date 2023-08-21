Пётр Тултаев рассказал о намерении коллективного Запада создать государство по национальному признаку

Член Совета Ассамблеи народов России, Председатель «Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации», сенатор Пётр Тултаев стал одним из основных организаторов Всероссийского форума финно-угорских народов в Республике Чувашия.

По словам сенатора, в Европе под видом приверженности демократии создаются радикальные национальные организации, выступающие от имени российских финно-угорских народов.

«На разного рода международных площадках из уст представителей самопровозглашенных организаций звучат обвинения в ущемлении прав представителей наших народов, дискриминации по национальному признаку в кадровой политике регионов», - сказал Тултаев.

Во время пленарного заседания в Саранске сенатор не раз высказался о намерении коллективного Запада создать государство по национальному признаку, в состав которого должны войти территории Республики Мордовия, Чувашской Республики, Пензенской, Ульяновской областей, части Нижегородской, Рязанской, Самарской областей.

«На мой взгляд, в таких случаях вещи нужно называть своими именами: не порождать в этих людях ложного чувства их правоты. В условиях продолжающейся конфронтации с Западом лучшим ответом «недружественным странам» станет демонстрация внутреннего единства и сплоченности нашего многонационального народа, - подчеркнул Пётр Тултаев. По его словам, подтверждением тому являются сформированные добровольческие подразделения, принимающие участие в СВО в составе Вооруженных сил Российской Федерации – такие, как отряды «Сияжар», «А ралай» и «Ка вал» из Мордовии, отряды «Иде н», «По лтыш», «Акпа тыр» в составе Резервного батальона из Республики Марий Эл и другие».

Петр Николаевич подчеркнул, что обвинять народы, разжигать межнациональную рознь – недопустимо, опасно и преступно.

«Межкультурное и межнациональное многообразие России – не слабость, как думают западные политики, а напротив, одна из самых сильных ее сторон. Не случайно, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что за последние годы уровень общероссийской гражданской идентичности рос прямо пропорционально давлению извне, оказываемого на Россию. «Чем больше в отношении нас принимали санкций, чем больше было клеветы, тем выше становился параметр общей консолидации», - отметил Пётр