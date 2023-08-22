Юани на кармане: как правильно вложиться в китайскую валюту и заработать на этом

- Друзья постоянно спрашивают: «Почему ты покупаешь юани, а не доллары?» Да потому что юани дешевле! Фото: Shutterstock

Август снова доказал имидж самого плохого месяца для рубля. Курс нашей валюты резко снизился. Стоит ли в таких условиях переключиться на дружественную валюту - китайский юань? Легко ли купить юани, можно ли на этом заработать и насколько просто расплачиваться за рубежом? В этом давайте и разберемся.

АЛЬТЕРНАТИВА ДОЛЛАРУ И ЕВРО

Вынужден сразу разочаровать. Если посмотреть на статистику, то окажется, что курс китайского юаня меняется по отношению к рублю почти так же, как доллар и евро (подробнее - см. «Наглядно»). Рост с начала года составил около 30%, а доллар и евро подорожали примерно на 40%. То есть нет большой разницы, в чем хранить свободные деньги - в «недружественных» валютах или в «дружественных». Но есть нюансы. Вот как можно вложить деньги в юани.

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НАЛИЧНЫЙ ЮАНЬ…

Это раньше китайская валюта была эксклюзивным товаром. Счета и вклады в ней открывали лишь единичные банки. Сейчас возможностей стало больше. Наличные можно приобрести без особых проблем. В кассах крупных банков они есть практически всегда. Другое дело, что при покупке наличной валюты теперь приходится платить приличную комиссию. И чем крупнее банк, тем больше у него разница между покупкой и продажей. Отсюда совет - выгоднее всего наличные юани покупать в более мелких банках. А еще лучше - воспользоваться онлайн-агрегаторами, где собраны предложения разных банков (banki.ru, sravni.ru, cash.rbc.ru). Там можно найти наиболее выгодный курс как покупки, так и продажи.

…БЕЗНАЛИЧНЫЙ…

Тем не менее наличная китайская валюта вам в большинстве случаев ни к чему. Да, если собираетесь в Китай, то там точно пригодится. В других странах охотнее принимают доллары и евро, чем юани. А значит, комиссии в обменниках при продаже китайской валюты будут выше.

Хорошая альтернатива - безналичный юань. Его тоже можно купить почти в любом российском банке - конвертировать свои рубли в определенное количество юаней. Открыть счет в китайской валюте, а потом и вклад. По ним сейчас можно заработать 2,5 - 4% годовых.

Правда, тут тоже есть нюанс. Покупать китайскую валюту придется по внутреннему курсу банка. Не факт, что он будет выгодный. Кроме того, снять свои юани в наличном виде даже после окончания срока вклада не получится. С 9 марта 2022 года действуют ограничения Центробанка. По ним деньги в любых валютах (хоть в долларах, хоть в юанях) можно снять только в рублях по курсу банка на день выдачи.

…И БИРЖЕВОЙ

Покупать любую валюту выгоднее всего на брокерском счете. Там комиссии сильно меньше, чем в банке. При этом лишних телодвижений совершать не нужно. Все можно сделать в мобильном приложении вашего банка (лучше крупного). Покупаете через брокерский счет нужную вам сумму. А потом переводите на банковский счет. Внутри одного банка эта операция обычно не стоит ни копейки.

Правда, держать деньги просто на счете или даже на вкладе не очень разумно. Инфляция подъедает не только рубли, но и сбережения в других валютах. Цены растут и в США, и в Европе, и в Китае. Чтобы хотя бы частично компенсировать этот рост, деньги лучше держать в доходных инструментах.

К примеру, на Мосбирже можно купить облигации крупных российских компаний («Полюс», Металлоинвест, Совкомфлот и другие), номинированные в китайской валюте. Они дают доходность даже выше, чем по вкладу, - 4 - 7% годовых. Таким образом, вы будете зарабатывать и на потенциальном росте курса юаня, и на купонах, которые будут начислять компании. Все официально и прозрачно. Если покупать эти ценные бумаги через брокерское приложение крупного российского банка, рисков потери денег нет. Облигации надежнее акций. По сути, вы даете в долг крупной компании. А она обязуется выплачивать вам определенный процент несколько раз в год.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А как же UnionPay?

Это китайский аналог международных платежных систем Visa и Masterсard. Действует в 180 странах мира. Многие российские банки стали спешно выпускать карты этой платежной системы в прошлом году. Но с тех пор некоторые реалии поменялись. Часть банков попали под жесткие американские санкции. В итоге их карточки превратились в обычный пластик и больше не работают за рубежом.

По последней информации, сейчас в России осталось лишь шесть банков, чьи карты UnionPay все еще принимают за границей: Газпромбанк, «Русский Стандарт», Россельхозбанк, Почта Банк, Примсоцбанк и Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). Хранить на этой карте можно как юани, так и любую другую валюту - доллары, евро, рубли. Правда, как показала практика, устойчиво принимают карты UnionPay только в азиатских странах. В Европе - лишь в туристических местах, где часто бывают китайские туристы. Да и в целом система часто дает сбои. То ли из-за санкций, то ли из-за неразвитости платежной инфраструктуры.

ВАЖНЫЙ НЮАНС

Курс юаня стабильно растет по отношению к рублю. И даже немного к доллару. К примеру, ровно 10 лет назад за один юань давали чуть больше 5 рублей. А сейчас - почти в три раза больше (около 13 рублей). С начала года рост курса юаня составил около 30%. Тем не менее нет никакой гарантии, что так будет и в будущем. Поэтому вкладывать все сбережения в китайскую валюту или любую другую иностранную не стоит. Лучше ограничиться долей в 20 - 30%. Мы же тратим деньги по большей части в рублях. Значит, и размещать их лучше в рублевых финансовых инструментах.