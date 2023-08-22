Последние новости о ситуации вокруг Украины на 22 августа 2023 года: Почему Зеленский опозорился в Европе, как киевляне борются с военными и до чего дошли украинские беженцы

БРИКС как организация играет важную роль, благодаря своей экономической мощи Фото: REUTERS

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ

В ЮАР открывается трехдневный саммит БРИКС. От него на Востоке ждут геополитического прорыва, а на Западе – стратегического провала. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров, а президент России Владимир Путин выступит в режиме видеосвязи.

- БРИКС как организация играет важную роль, благодаря своей экономической мощи. Участники организации коллективно формируют глобальную динамику и, действуя вместе, могут значительно влиять на мировую экономику и международные отношения, - рассказал хозяин саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса. - На XV саммите БРИКС будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе важный вопрос о возможном расширении состава организации. На данный момент более двадцати стран официально подали заявки на вступление, и еще несколько стран выразили заинтересованность в том, чтобы стать частью семьи БРИКС.

ПОЗОР ЗЕЛЕНСКОГО В ЕВРОПЕ

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат пояснил, что Украине нужно около 128 истребителей, чтобы заменить советский авиапарк и получить преимущество в небе над РФ.

- Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносили удары по разным целям. И по самолетам, и по наземным целям, по тылам противника, в частности, - размечтался Игнат.

А почему бы и не помечтать, ведь Зеленский сказал, что Нидерланды передадут 42 истребителя, а Дания - еще 19. Правда, в Европе "сказки Зеленского" опровергли, причем, во всех странах, где он был.

Так что Зеленскому пора в новый поход, главное – не забыть шапку в руке и вид пожалостливее.

В КИЕВЕ ПОЙМАЛИ ПАЦИФИСТА-ПОДЖИГАТЕЛЯ

Серийного поджигателя автомобилей военных полиция украинской столицы сумела задержать в Киеве. Как сообщается, он успел сжечь 12 машин на Деснянском районе в конце прошлого года. По данным следствия, мужчина собирал самодельные зажигательные устройства, которые срабатывали по таймеру, и крепил их на автомобили военных.

Для установления личности преступника пришлось привлечь лучших оперативников и следователей, допросить более тысячи человек, отсмотреть сотни гигабайт видео. Причем, в то время были регулярные отключения электричества, что осложняло работу.

В результате полиция задержала 35-летнего местного жителя, который переехал в Киев из "другого региона" еще в 2014 году, и смогли задержать его во время закладки "зажигалки" в очередной автомобиль. Свои действия, как сообщила полиция, задержанный объяснил неприязненным отношением к военным.

Ну не любит он их, и никто полюбить не заставит.

АМЕРИКАНЦАМ ПРЕДПИСАЛИ СРОЧНО ПОКИНУТЬ БЕЛОРУССИЮ

Посольство США в Минске в понедельник призвало своих граждан срочно покинуть Белоруссию в связи с закрытием пограничных пунктов пропуска на границе со странами Евросоюза.

- Граждане США в Беларуси должны немедленно покинуть страну. Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией или самолетом, - говорится в сообщении на официальном сайте дипмиссии, при этом есть очень характерное и настораживающее уточнение. - Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Беларуси. Не выезжайте в Россию или Украину.

ИЗРАИЛЬ ОПРАВДАЛСЯ ПЕРЕД УКРАИНОЙ

В ответ на "наезд" посла Украины в Израиле на правительство страны пребывания, его израильский коллега на Украине Михаэль Бродский ответил на угрозы Киева закрыть город Умань для паломников и ввести визовый режим весьма вежливо и деликатно. Дипломат еврейского государства апеллировал не к чувствам и пафосу, а к цифрам и фактам. Он рассказал, что власти Израиля отказали во въезде только 5,4 процентам украинцев из общего числа желающих пересечь границу, а не 10%, как утверждал глава украинской дипмиссии.

По словам Бродского, с начала года из 47 тысяч украинских граждан, пытавшихся въехать в Израиль, было отказано только двум с половиной тысячам. И в большинстве случаев речь шла о "борьбе с попытками нелегального трудоустройства на израильской территории".

Что-то подсказывает, что язык логики, цифр и фактов в Киеве просто не поймут. Разучились.

А ГДЕ ЖЕ ИМ ТОГДА ХАРЧЕВАТЬСЯ?

Украинские беженцы, проживающие в отеле Breaffy Woods в графстве Мейо (Ирландия) были неприятно удивлены, когда им сообщили, что согласно правительственной директиве они должны теперь сами оплачивать собственное питание. Ранее в этом году правительство объявило, что украинским беженцам, проживающим в отелях и других обслуживаемых помещениях, придется платить за питание 10 евро на взрослого и 5 евро на ребенка каждый день.

В данном отеле проживают 333 украинских беженца и 132 заявителя на международную защиту из других стран. Особенно украинцев возмутило то обстоятельство, что мигранты из других стран от такой оплаты за питание освобождены. Но в письме, направленном руководству, проживающие в отеле украинцы заявили, что еда не соответствует "здоровым стандартам", установленным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и "не эквивалентна предлагаемой стоимости", потому они и выражают свои "озабоченность и коллективное несогласие".

- Руководство отеля не обязывает жителей других национальностей платить за питание, что может быть расценено как проявление дискриминации, - нашли украинцы еще один способ выставить встречные требования. Кроме того, они категорически против приема новых беженцев в отель, поскольку прием дополнительных просителей убежища "помешает справедливому распределению продовольствия и приведет к неспособности удовлетворить потребности жителей Украины в продуктах питания".

Справедливость – она должна быть только для украинцев. По их мнению. А другое не так и важно.

ДЕЛЬФИНЫ – ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

Американское издание The New York Times сообщило, что дельфины в Черном море оказались под угрозой исчезновения. Об этом ему рассказал министр экологии Украины Руслан Стрелец, указав, что главной причиной стали боевые действия. По его словам, дельфины погибли не только у побережья Украины, но и вблизи берегов Болгарии и Турции. Сколько еще погибших дельфинов дрейфует в море, точно неизвестно. Подобная плачевная ситуация сложилась и с морскими свиньями.

- Если дельфины в плохом состоянии, то и вся экосистема будет в плохом состоянии, - заявил украинский министр, указав в качестве причин их гибели мины, загрязнения от взрывчатых веществ, утечки топлива и обломки. Кроме того, как считает этот министр, российские военные корабли постоянно используют акустические сигналы сонара, которые, по мнению ученых, могут мешать дельфинам ориентироваться.

При этом он почему-то не сказал ни слова про сотни тысяч, если не миллионы тонн загрязнений, отходов и прочего дерьма, которые вынесло в Черное море после того, как Киев взорвал плотину Каховской ГЭС, оказав тем самым катастрофическое воздействие на экосистему Черного моря и Днепра. Ну и чьи мины плавают по всей акватории тоже решили промолчать.

УКРАИНЦАМ ДАДУТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ НА ДОНОСАХ

Глава Национального агентства противодействия коррупции Украины (НАПК) Новиков сообщил, что его ведомство планирует уже в начале сентября запустить специальный портал, куда можно будет анонимно сообщить о фактах коррупции. А после решения суда получить 10% от сорванной коррупционной схемы. Правда, не более 14 млн гривен.

- Это – специальный ресурс, который обеспечит анонимное послание уведомлений работниками организаций о коррупции в их организациях, которые будут попадать руководителям организации или уполномоченным по предотвращению коррупции, а также специальным субъектам – НАБУ, ГБР, Национальному агентству, Национальной полиции», - рассказал Новиков в эфире единого всеукраинского телемарафона.

Он пообещал, что портал будет "самым современным в мире" и станет учитывать рекомендации ЕС и опыт других стран.

Правда, непонятно, если сообщения будут анонимными, то как потом украинцы станут доказывать, что это именно они донесли на коррупционера. Таких охотников подзаработать будет явно весьма немало.

ПОСЛУ США В ТБИЛИСИ ПОЖЕЛАЛИ СКАТЕРТЬЮ ДОРОГИ

- Вы вредитель, посол из вас не получился, — с такими словами член парламентского большинства Ираклий Заркуа обратился к послу США Келли Дегнан, покидающей Грузию. Срок ее полномочий истекает, и вскоре она должна будет покинуть Тбилиси и вернуться в Вашингтон. Но за время своего посольского срока она так достала грузинских политиков своими попытками втянуть Грузию в антироссийскую авантюру, что в партии правящего большинства готовы начать праздновать ее отъезд, не дожидаясь укладки чемоданов.

- Вы не поняли своей миссии. У Грузии нет свободной торговли с США, у Грузии нет безвиза с США. Вы своими действиями и заявлениями усилили поляризацию в грузинском обществе и, наверное, были одним из создателей революционной волны, которую мы подавляли 3-4 раза, - напутствовал ее Заркуа. - Goodbye my darling!

Скатертью дорога, как говорят в таких случаях гостям в России. Но представьте себе только, как же это надо было достать грузин, чтобы они даже забыли про традиционное гостеприимство.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Из Ростова-на-Дону запустят морское судно «Метеор» в Мариуполь и Анапу

- Представитель Саакашвили в "Едином нацдвижении" Софо Джапаридзе заявила, что экс-губернатор Одесской области начинает новую предвыборную кампанию в Грузии. Но как негражданин Грузии Саакашвили и обладатель 36 медицинских диагнозов смертельных заболеваний будет вести избирательную гонку, неизвестно. Тем более, что неграждане Грузии не имеют права участвовать в политике страны.

- По результатам опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу еженедельника Bild am Sonntag, 64% немцев желают смены правительства в ФРГ, а работой Олафа Шольца в качестве главы правительства недовольны 70% респондентов - на 10% больше, чем месяц назад.

- Заповедник "Киево-Печерская лавра" запретил предстоятелю канонической Украинской православной церкви митрополиту Онуфрию и управляющему делами УПЦ митрополиту Антонию доступ на территорию Нижней лавры. А также перекрыл доступ монахам в Лавре к сладам с продовольствием.