Герой спецоперации «Z» сержант Саврасов разбил колонну ВСУ минометным огнем

Сержант Константин Саврасов и старший лейтенант Павел Константинов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Будь терпелив в военных трудах, не поддавайся унынию от неудач», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Быстрота и внезапность заменяют число. Натиски и удары решают битву»!

ЗАСЕК ЗАМАСКИРОВАННЫЕ ПОЗИЦИИ ВРАГА

Старший лейтенант Павел Константинов

«В условиях применения противником средств поражения и радиоэлектронной борьбы, оператор управления комплексом с БпЛА старший лейтенант Павел Константинов выполнял боевую задачу по обнаружению позиций противника с использованием беспилотного летательного аппарата. В ходе выполнения полета при использовании средств оптико-электронной разведки БпЛА, Павел обнаружил замаскированные позиции техники и живой силы украинских боевиков и оперативно передал их координаты для нанесения поражения, а сам, применяя дрон, приступил к корректировке огня артиллерии. Благодаря своевременным и точным артиллерийским ударам по объектам противника готовящаяся атака боевиков была сорвана. Противник, лишившись значительной части сил, отступил».

РАЗБИЛ КОЛОННУ ВСУ МИНОМЕТНЫМ ОГНЕМ

Сержант Константин Саврасов

«Сержант Константин Саврасов в ходе специальной военной операции вместе со своим расчетом выполнял боевые задачи по поддержке действий российских войск минометным огнем. Находясь под непрерывным огневым воздействием противника, проявляя мужество и героизм, расчет миномета под руководством Саврасова бил в местах сосредоточения военную технику и живую силу противника, готовящегося перейти в наступление. Противник предпринял попытку совершить прорыв обороны в зоне ответственности Саврасова и бросил большие силы в атаку. Выбрав выгодную огневую позицию и обеспечив ее качественную маскировку, Константин на протяжении долгого времени поражал объекты боевиков и подавлял их огневые точки. Прицельным минометным огнем было уничтожено 5 единиц вражеской техники, а также большое количество живой силы противника. Противник, потеряв часть сил на подходе к позициям ВС РФ, был вынужден отступить. Смелость и отвага сержанта Константина Саврасова, а также профессионализм его подчиненных, позволили удержать оборону, нанеся значительный урон врагу».