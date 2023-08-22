Вопрос дня: Почему нам надо продолжать битву за Луну? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей Борисенко, космонавт, Герой России:

- Никто за Луну не бьется. Просто выполняется федеральная программа, составленная на основании технических и научных планов. То есть без изучения Луны невозможно будет развитие некоторых научных областей. Но это лишь одно из многих объяснений, почему нам нужно на спутник Земли.

Валерий Шематович, завотделом исследований Солнечной системы Института астрономии РАН:

- Луна - самый близкий к нам космический объект. Ее освоение - это промежуточный этап к более дальним полетам, например, на Марс. Ну и нельзя забывать о запасах редкоземельных элементов - там их много. Плюс есть проект буксировки богатого минералами астероида к Луне, где можно было бы наладить добычу ресурсов. К нам-то доставить астероид невозможно.

Валерий Уваров, уфолог:

- Полезные ископаемые и база для дальних стартов - лишь официальный предлог исследовать Луну. Мы можем там получить доступ к внеземным технологиям. И это гораздо важнее! Ведь Луна - искусственный спутник Земли. Его могли посещать неизвестные корабли. Кто знает, какие памятники древности мы найдем на Луне.

Анатолий Вассерман, депутат и главный интеллектуал Госдумы:

- Константин Циолковский как-то сказал, что Земля - это колыбель человечества. Но нельзя же вечно жить в колыбели. Освоение Луны может дать всем людям уникальные инженерные навыки. Ведь там мы можем построить площадку для межпланетных стартов. Еще никогда задача подобной сложности не выполнялась людьми. И на Земле сделать это невозможно - запуск орбитальной станции технологически гораздо проще.

Вячеслав Александров, директор «Лунного посольства» (продает участки на Луне):

- Хорошо, что люди мечтают о Луне. Это позволяет нам приподняться над обыденностью. Те, кто покупает участки, нашли в себе силы оторвать взгляд от земли и посмотреть в небо. Ну а полеты нужны, чтобы собственники участков на Луне хотя бы в теории могли на них побывать.

Денис Драгунский, писатель и политолог:

- Дело даже не в каком-то межгосударственном престиже. Просто большая страна с мощным потенциалом должна заниматься передовыми технологическими проектами, чтобы подтягивать все свое хозяйство: экономику, науку, промышленность. А если все бросить, потому что дорого, сложно и сейчас не нужно, то в конце мы останемся с одним голым пупком. Полеты на Луну - это опережающее развитие, которое даст технологические плоды в будущем. Поэтому нельзя останавливаться после одной неудачи.

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