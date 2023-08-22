Военная спецоперация на Украине 22 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует новые данные о военной спецоперации России на Украине Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят специальную военную операцию на Украине по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует новые данные о военной спецоперации России на Украине на 23 августа 2023 года.

Украинские военнослужащие обстреляли поселок Днепряны в Новокаховском городском округе Херсонской области, сообщил оперштаб администрации Новой Каховки. 120-миллиметровая мина попала в школу поселка. Пострадавших в результате обстрела нет.

Врио лавы ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины попытались закрепиться в населенных пунктах на участке Старомайорское и Урожайное на Донецком направлении. Российские военные при этом не позволяют противнику продвинуться вперед.

Российское министерство обороны сообщило о результатах работы системы противовоздушной обороны в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой Народной Республике. ПВО ВС РФ сбила самолет Су-25 Воздушных сил Украины.

Между тем, врио главы Запорожья Евгений Балицкий сообщил о попытке ВСУ в ночь на 21 августа прорвать российскую оборону около села Вербовое на Запорожском направлении, но были уничтожены. За сутки, по его словам, Вооруженные силы Украины потеряли до 130 человек на данном направлении.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска в настоящий момент контролируют 33 населенных пункта в регионе.