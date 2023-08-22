«Наше маленькое счастье»: Татьяна Навка поделилась редкой фотографией дочери Пескова

Татьяна Навка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дочери олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова исполнилось 9 лет. По случаю дня рождения Нади фигуристка опубликовала на своей странице в соцсети несколько фотографий именинницы. На снимках девочка, одетая в бело-розовое платье, стоит на набережной и любуется закатом.

В подписи к фото Татьяна Навка трогательно поздравила дочку с новым годом ее жизни.

««Мой маленький лебедь, мое продолжение, мое сердце и моя любовь, с днем рождения! Ты лучшее, что есть в нас, наше маленькое счастье, искренне улыбающееся, нежно обнимающее и безоговорочно любящее. Просто будь счастлива, будь собой, наслаждайся беззаботным детством и не теряй свою непосредственность. Мы тебя очень любим», - подписала фото Татьяна Навка.

Татьяна Навка поделилась редким фото на 9-летие дочери Надежды Песковой. Фото: соцсети.

В свои 9 лет Надя Пескова уже многому научилась. Девочка с трех лет занимается фигурным катанием, принимает участие в соревнованиях и занимает призовые места. Надежда выступает в ледовых шоу продюсерского центра Татьяны Навки.

Кроме того, она занимается гимнастикой, плаванием, танцами, катается на горных лыжах и на сноуборде. Девочка учится в одной из самых престижных школ столицы, и кроме английского и французского языков учит с репетитором еще и китайский.

Спортсменка показала дочь во время отдыха на море. Фото: соцсети.

Татьяна обожает дочь, но, тем не менее, с малых лет приучает ее к дисциплине. В детстве Навке ради спорта приходилось жертвовать сном и отдыхом. От дочери она не требует таких лишений, но следит за тем, чтобы Надя ответственно относилась ко всему, чем занимается. Татьяна говорит, что учеба и тренировки приносят ее дочери большое удовольствие, и отмечает, что очень ей гордится.

Отец Надежды Дмитрий Песков тоже относится к дочери очень нежно.

«Надя для него принцесса. Каждое утро он целует ей руки. Я ему говорю: «Что же ты делаешь? Где она себе такого мужа найдет?» Таких мужчин сейчас не найти», - рассказывала олимпийская чемпионка в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».