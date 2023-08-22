Больше 1100 человек в Приморском крае задействованы в ликвидации последствий ЧС

С 15 августа в крае действует режим ЧС регионального уровня. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В Приморье, серьезно пострадавшем от паводков во время тайфуна KHANUN, продолжается ликвидация последствий удара стихии. Губернатор Олег Кожемяко объявил режим ЧС регионального значения, это поможет привлечь дополнительные деньги и силы на помощь людям, чьи дома и огороды оказались подтоплены. Также в край из других регионов Дальнего Востока доставляют технику для просушки жилищ, стянуты силы спасателей. Работают точки для сбора гуманитарной помощи, открыты пункты временного размещения, подсчетом ущерба занимаются комиссии. По решению губернатора Приморья, города и крупные муниципалитеты помогают подтопленным территориям. Подробнее о развернутой работе и о том, на какие меры поддержки могут рассчитывать жители, оказавшиеся в сложной ситуации из-за наводнений, рассказала председатель правительства края Вера Щербина.

По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, для ликвидации последствий ЧС сформировано 177 аварийно-восстановительных бригад, привлечены более 1100 человек и 226 единиц техники. Спасатели МЧС России продолжают работать в наиболее пострадавших районах. Всего с нарастающим итогом удалось просушить 718 домов, из подвалов 657 жилых домов откачали воду. Помимо этого, на помощь в особо пострадавшие районы направляются специалисты администраций различных муниципалитетов.

В регионе затопило больше 4500 домов и 5500 приусадебных участков. Транспортное сообщение восстановлено ко всем населенным пунктам. В усиленном режиме до сих пор трудятся энергетики, дорожники и представители экстренных служб.

председатель правительства края Вера Щербина. Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

– В Приморье ввели режим ЧС регионального масштаба. Как сейчас ситуация с паводками в крае?

– Режим ЧС регионального характера начал действовать с 15 августа, согласно постановлению, подписанному губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. В зону чрезвычайной ситуации включены 15 муниципальных образований края. Это Уссурийский и Лесозаводский городские округа, городской округ Спасск-Дальний, Анучинский, Красноармейский, Октябрьский, Пограничный, Хорольский, Черниговский, Чугуевский, Яковлевский муниципальные округа, Дальнереченский, Михайловский, Надеждинский, Спасский муниципальные районы.

Паводковая ситуация на реках края стабилизируется, на большинстве наблюдается спад воды.

– На какие меры поддержки могут рассчитывать жители подтопленных районов?

– Жителям Приморского края, пострадавшим в августе от тайфуна и проживающим в границах ЧС, краевым законодательством полагаются денежные выплаты. Во-первых, это единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей в случае нарушения условий жизнедеятельности. А условия жизнедеятельности считаются нарушенными, если жилой дом затоплен на 10 сантиметров и более или повреждены части его несущих конструкций. Во-вторых, это финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости в размере 50 или 100 тысяч рублей в зависимости от степени утраты имущества. В-третьих, единовременное пособие в случае получения вреда здоровью при ЧС в размере 200 или 400 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести. Кроме того, предусмотрено единовременное пособие в случае гибели члена семьи в результате ЧС в размере миллиона рублей.

– Зависит ли сумма выплат от количества проживающих в подтопленном доме?

– Все выплаты назначаются не на дом, а на человека, включая детей, поэтому родителям необходимо подавать заявления и в отношении своих несовершеннолетних сыновей или дочерей. При этом и единовременная материальная помощь, и финансовая помощь назначаются только на основании актов обследования муниципальными комиссиями, которые фиксируют ущерб, нанесенный жилому помещению и имуществу.

– Какой срок для подачи заявлений и где это можно сделать?

– По каждой выплате определены сроки обращения. Подать заявления на единовременную материальную и финансовую помощь нужно не позднее двух месяцев со дня объявления ЧС регионального характера, то есть в срок до 15 октября текущего года. А обращения в связи с получением вреда здоровью принимаются в течение года с даты введения региональной ЧС.

Подать заявления на выплаты можно в местной администрации, в МФЦ, ПВР, на Едином портале Госуслуг.

– Какие работы по восстановлению жизнедеятельности пострадавших муниципалитетов находятся сегодня в приоритете у региональных властей?

Силами пожарно-спасательных подразделений Приморского края из подтопленных домовладений эвакуирован 4 791 человек, в том числе 715 детей.

Первоочередные меры для Правительства края сейчас – это обеспечение кровом, водой, питанием и предметами первой необходимости всех тех, кто в этом нуждается, восстановление дорожного сообщения и электроснабжения.

По мере схода и освобождения территорий от воды бригадами энергетиков и дорожных служб проводятся работы по восстановлению энергоснабжения и транспортной доступности к населенным пунктам.

Из краевого резерва материальных ресурсов только в Уссурийск передано 640 комплектов постельных принадлежностей, в Октябрьский округ – тысяча сухих пайков.

– Многие хотят помочь землякам. Куда приносить гуманитарную помощь?

– В Приморье действует более 50 пунктов сбора гуманитарной помощи. Желающие могут принести продукты длительного срока хранения – это консервы, крупы, макаронные изделия, чай, сахар, печенье, а также детское питание, бутилированную воду. Принимаются предметы гигиены, постельное белье, одежда, газовые баллоны, портативные плиты.

Не менее важна и канцелярия, ведь скоро начинается новый учебный год, нужно собрать ребят в школы.

– Как неоднократно говорил глава Приморья Олег Кожемяко, во время наводнения чужой беды не бывает. Наш регион уже прочувствовал это на себе?

– Конечно. Для оказания помощи в ликвидации последствий ЧС из соседних регионов в Приморский край направлены необходимые для откачки воды и просушки помещений тепловые пушки, мотопомпы, электрогенераторы. На нашу беду откликнулись многие дальневосточные регионы, в том числе Сахалинская, Амурская, Еврейская автономная области, Камчатский и Хабаровский края.

В работу включились сегодня все муниципалитеты края. Помощь оказывают предприниматели, некоммерческие организации, волонтеры. В общем собраны и распределены уже 28 генераторов, 632 тепловые пушки, 118 мотопомп и 15 насосов.

Мы очень благодарны за всю помощь, которая оказывается Приморскому краю, в том числе на федеральном уровне. Только общими усилиями можно минимизировать последствия наводнения. Наша задача – как можно быстрее стабилизировать ситуацию, вернуть к привычным условиям жизни людей, пострадавших от наводнений.

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