Бывший чиновник администрации Трампа: Украина поставила США на грань катастрофы

Новобранцы ВСУ во время подготовительных курсов. Фото: REUTERS

Очередной эпизод программы американского журналиста Такера Карлсона вышел в формате интервью: гостем ведущего стал бывший чиновник администрации Дональда Трампа, полковник Дуглас Макгрегор.

Тон беседе задал Карлсон, начавший со смелого для Америки заявления: «Практически все что NBC и The New York Times рассказывают нам о войне на Украине, - ложь!».

Макгрегор поддержал ведущего и весьма лаконично определил ситуацию: «Если мы будем настаивать на этом конфликте с Россией в Центральной и Восточной Европе, то он дойдет до нас, до Соединенных Штатов».

По словам полковника, «самое умное, что мы можем сделать, это закончить сейчас, потому что русские никогда не потерпят сил НАТО на украинской земле».

Он также отметил, что «украинские военные сдаются русским не потому, что не хотят сражаться, а потому, что не могут больше делать этого». И обратил особое внимание, что почти вся военная техника, которую США и их союзники отправили на Украину «откровенно говоря, устарела».

"Думаю, мы увидим, как эта армия, на которую мы потратили столько денег, со временем растает", - сказал Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Макгрегор также прямо указал на виновников конфликта: «Люди, купающиеся в крови, сидят в Киеве и Вашингтоне».