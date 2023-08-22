Болезнь, разрушающая мозг: ученые открыли неожиданные факторы риска деменции

Эффективно лечить деменцию медицина пока не в силах. Но есть шансы снизить угрозу и затормозить болезнь, если обнаружить ее как можно раньше. Фото: Shutterstock

Чем старше становимся мы или наши родственники, тем больше пугаемся своей забывчивости. Если в юности это еще можно списать на недосып, невнимательность, посмеяться над «девичьей памятью», то с возрастом все чаще маячит призрак деменции. По сути, это проявление деградации мозга. Нарастает скорость ухудшения памяти, мыслительных способностей, нарушается способность ориентироваться в пространстве, считать, рассуждать и разговаривать.

Увы, эффективно лечить деменцию медицина пока не в силах. Но есть шансы снизить угрозу и затормозить болезнь, если обнаружить ее как можно раньше. Что нового узнали за последнее время ученые о факторах риска развития деменции? По каким признакам сейчас диагностируют болезни, связанные с деградацией мозга? Об этом мы поговорили с психиатром-наркологом, психотерапевтом Александром Поликарповым.

ЦИФРЫ

- Более 50 млн человек в мире имели деменцию в 2020 году по последним данным ВОЗ.

- На 10 млн увеличивается количество людей с деменцией каждый год.

- 74,7 млн жителей Земли будут страдать деменцией к 2030 году по прогнозам экспертов.

КУДА УХОДЯТ АРОМАТЫ

- Александр Викторович, какие из недавних исследований проливают свет на новые, неожиданные факторы риска деменции?

- Команда ученых Чикагского университета выявила связь между болезнью Альцгеймера (БА) и снижением обоняния. Оказалось, что у людей старше 69 лет, имеющих вариант гена, связанный с наибольшим риском БА, обоняние хуже в среднем на 37%.

- Есть ли какое-то объяснение?

- Известно, что при болезни Альцгеймера в головном мозге накапливается токсичный белок бета-амилоид. За распознавание запахов отвечают определенные зоны коры головного мозга. Выяснилось, что в них тоже могут возникать скопления амилоида, и это приводит к нарушению обоняния.

От редакции: после прихода коронавируса человечество накрыла настоящая эпидемия проблем с распознаванием запахов. Могут ли такие осложнения провоцировать болезнь Альцгеймера и другие заболевания, приводящие к деменции, пока не известно. В любом случае, если обоняние не восстанавливается в течение 5-6 месяцев после перенесенного ковида, специалисты советуют обратиться к врачу-неврологу и пройти обследование. В частности, для оценки состояния вещества мозга и сосудов, питающих его, могут быть назначены компьютерная томография и магнитно-резонансная томография.

АРИТМИЯ И ТАБЛЕТКИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КИСЛОТНОСТИ

- Еще одно исследование показало, что распространенный вид нарушения сердечного ритма — фибрилляция предсердий (ее также называют мерцательной аритмией. - Ред.) — повышает общий риск развития деменции на 40%, а ее сосудистых форм на 90%, - продолжает Александр Поликарпов. - Но здесь есть хорошая новость: если пациент дисциплинированно принимает препараты, назначенные врачом, то риск снижается на 60%.

Вообще, именно сердечно-сосудистые заболевания, в том числе гипертония, несут одну из самых больших угроз для нашего мозга, предупреждают кардиологи. Так, хроническое повышение артериального давления может вызывать не только головные боли, но и нарушения памяти, рассказал в одном из интервью «КП» академик-кардиолог Юрий Беленков. Выходит, добросовестный прием таблеток для нормализации давления защищает не только наше сердце, но и мозг.

- Недавно также появились научные работы, в которых обнаружена ассоциация между повышенным риском деменции и длительным приемом препаратов для снижения кислотности (ингибиторы протонной помпы, ИПП), - рассказывает доктор Поликарпов.

Хроническое повышение артериального давления может вызывать не только головные боли, но и нарушения памяти. Фото: Shutterstock

При этом нужно иметь в виду, что пока речь идет все-таки не о прямой причинно-следственной связи, отмечают ученые. Не исключено, что сама по себе необходимость принимать ИПП возникает у людей, имеющих повышенную склонность к развитию деменции.

Как тут быть? Врачи-гастроэнтерологи дают такие советы:

1. Принимайте препараты, снижающие кислотность, строго в дозировке и в сроки, назначенные доктором. Не занимайтесь самолечением!

2. При длительном приеме (больше 3-4 месяцев) может нарушаться всасывание жизненно-важных элементов: магния, кальция, железа. Обсудите это с лечащим врачом - такие проблемы легко убираются приемом соответствующих препаратов после диагностики.

3. Если ИПП по медпоказаниям приходится пить годами, периодически проходите осмотры у врача-невролога. В среднем - ежегодно, при появлении проблем (забывчивость, быстрая утомляемость, головокружения) - записывайтесь на ближайший прием.

СОЦИАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И ЖЕНСКИЙ ПОЛ

- Исследования показывают, что риск развития деменции у женщин выше. И у обоих полов этот риск возрастает после 65 лет. В то же время, уже начиная с 40-45 лет у современных людей наблюдается снижение скорости обработки информации (то, что мы называем «туго соображаю». - Ред.), - рассказывает Александр Поликарпов.

Насколько выраженным будет замедление мыслительных способностей, зависит от нескольких факторов, отмечает врач. В частности, мозг «тормозит» сильнее:

- при физическом и психическом переутомлении;

- при стрессах;

- если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, которые не компенсируются приемом назначенных лекарств;

- при употреблении алкоголя или наркотиков;

- после черепно-мозговых травм.

«Исследование с участием 28 815 пожилых людей с сотрясением мозга показало, что риск развития деменции удвоился после травмы, - говорит доктор Поликарпов. - При этом у тех те, кто принимал статины (препараты для снижения холестерина. - Ред.), риск деменции был на 13% ниже по сравнению с пациентами, не принимавшими таких лекарств. По-видимому, это связано с тем, что статины могут снижать отек мозга, окислительный стресс, агрегацию (накапливание) амилоидных белков и воспаление.

А еще замечено, что угроза деградации мозга растет в социальной изоляции, добавляет эксперт. «У пожилых людей при дефиците социальных стимулов (читай - простого человеческого общения) повышается риск развития болезни Альцгеймера и других заболеваний, приводящих к деменции», - подтвердила «КП» руководитель Центра нейродегенеративных заболеваний Института мозга человека Ирина Милюхина.

КСТАТИ

А что насчет экологии?

Исследования показывают, что высокая концентрация диоксида азота, мелкодисперсные твердые частицы из выхлопных газов автомобилей и твердые частицы от сжигания древесины связаны с увеличением частоты развития деменции, поясняет Александр Поликарпов. На животных моделях удалось выяснить, что загрязнители воздуха ускоряют нейродегенеративные процессы в головном мозге.

В ТЕМУ

Как диагностируют деменцию

При подозрении на деменцию назначаются инструментальные исследования (МРТ, КТ головного мозга) и клинические. Ко вторым относятся когнитивные тесты, результаты которых оценивает специалист (пробовать самостоятельно смысла не имеет).

- Среди новинок — диагностический метод, предложенный шведскими учеными, - рассказал «КП» Александр Прокопов. - Он включает анализ крови на несколько показателей и 3 когнитивных теста. Точность определения ранней стадии болезни Альцгеймера составляет до 90%.