Отказ от алкоголя, легкий ужин и другие правила похудения от Агаты Муцениеце: актриса заметно постройнела

Агата похудела всего за полгода и сейчас весит 54 кг при росте 172 см Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как и многие актрисы, Агата Муцениеце вынуждена пристально следить за фигурой и питанием. Разумеется, как любой живой человек актриса периодически поправляется, а затем худеет. Но совсем недавно 34-летней маме двоих детей удалось прийти почти в идеальную форму и достигнуть минимального веса, который сейчас составляет 54 кг при росте 172 см. Об этом Агата сама сообщила в своем ТГ-канале. Рассказываем, как она достигла такого результата.

Спорт

Муцениеце старается заниматься спортом, правда, не всегда ей удается делать это регулярно.

«Я качаю пресс почти каждый день. Бывает такое, что пропускаю, но все-таки это самое стабильное у меня — каждое утро пресс! Если я не успеваю утром, стараюсь это сделать вечером. Я делаю 100 раз. Можно разбивать, 50 утром/50 вечером», — поделилась с поклонниками Агата.

Также звезда бегает хотя бы раз в неделю, а порой и 3 раза, если позволяет график. По словам Муцениеце, главное — бежать в удовольствие: «Как вам самим нравится: хотите останавливайтесь, хотите кормите белочку, хотите завершите пробежку и идите домой».

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Отказ от молока

Актриса призналась, что в какой-то момент ее вес остановился и не двигался до тех пор, пока она не отказалась от кофе с молоком (даже с альтернативным) — капучино и латте.

«Для меня это стало открытием, — призналась Агата. — Как только стала пить черный, стала прям подсушиваться».

Отказ от завтрака

«Еще, я поняла, что чем дольше я не ем с утра, тем меньше я съедаю за день, плюс это получается интервалочка», — рассказала Муцениеце.

По словам актрисы, на завтрак у нее только черный кофе без молока.

Питание

В течение дня Агата обязательно обедает мясом или курицей с овощами, реже с крупой. Позволяет себе и сладкое — конфеты или шоколад в ограниченном количестве — но только днем и после основного приема пищи, то есть не на голодный желудок.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Легкий ужин

Ужин у Агаты совсем легкий — орешки с чаем или сухофрукты.

Отказ от алко

А еще Муцениеце вообще не пьет спиртное с 1 января этого года.

«Решение осознанное, не только, чтобы сбросить вес, хотя когда я пью, я начинаю сметать все, что есть в холодильнике. Плюс отеки! На лице прямо очень видно! Я поняла, что нахожусь в среде постоянных мероприятий, посиделок с друзьями, дней рождений. Просто кажется, что бокал вина вечером реально «расслабляет», и это становится привычкой! И вообще у меня было странное ощущение, что когда я пью, я теряю энергию, радость к жизни. Плюс возраст уже такой, что по утрам тяжело вставать, если ты накануне сидел с друзьями до 4 утра, например. Я решила, что мне нужен год трезвости! Это даже не аскеза, просто пообещала себе не пить!» — призналась Агата.

По словам актрисы, тяжело было только 1 января. Порой и сейчас ей хочется взять и выпить бокальчик для поднятия настроения, но она сдерживает себя. Кроме того, Муцениеце признается, что не умеет пить в меру.

«Я прям чувствую, насколько мне это на пользу! Я, действительно, стала лучше выглядеть, ушли лишний вес и отеки, голова соображает лучше и быстрее, и вообще есть такое, что ты рад за себя, что можешь не пить. 31 декабря может выпью шампанского, а может и нет. Иногда пью безалкогольное пиво или шампанское. Чувствую себя лучше, чем когда позволяю себе пить! Но опять же это выбор каждого!» — рассказала Агата.