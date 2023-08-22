Пассажир рейса Сочи-Москва спас жизнь умирающей стюардессе: что на самом деле произошло в самолете

Пассажиром, оказавшим грамотную медицинскую помощь, оказался руководитель Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин. Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Чрезвычайное происшествие случилось на борту самолета «Уральских авиалиний» на высоте 10 тысяч метров. Это был обычный рейс Сочи-Москва.

Внезапно бортпроводнице, обслуживающей полет, стало плохо, она потеряла сознание. Сердце девушки остановилось.

На помощь пришел один из пассажиров. В течение почти десяти минут он старался вернуть девушку к жизни. И ему удалось «завести» сердце до того, как самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда, где пострадавшую уже дожидалась реанимация.

Пассажиром, оказавшим грамотную медицинскую помощь, оказался руководитель Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин.

Прокомментировал ситуацию доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

- Геннадий Григорьевич, герой этой информации не желает поделиться подробностями происшествия с журналистами.

- Я понимаю так, что он не считает это каким-то из ряда вон выходящим событием. Но хорошо, что что пресса не обходит вниманием такие случаи. Мне, например, как коллеге, радостно сознавать, что российская медицинская корпорация держит ту высокую марку, которую задали наши предшественники - врачи. Что в любой момент в любой обстановке врач готов прийти на помощь нуждающемуся. Что блестяще проявил мой коллега.

Этот человек – профессионал, врач, он имеет медицинское образование, имеет опыт практической работы, что немаловажно. Поэтому действовал быстро и правильно. Поставил верный диагноз и делал непрямой массаж сердца достаточно долго, пока оно снова не запустилось. Он, по существу, дал женщине второе рождение. И сейчас, слава Богу, ее состояние не вызывает опасений.

- А что, собственно, произошло со стюардессой?

- У нее случился инсульт – увы, сейчас он поражает и молодых людей. Опытный медик сразу может определить это. Кстати, в информации в СМИ не отмечают одну немаловажную деталь происшествия: что именно Курынин настоял на том, чтобы самолет посадили не в первом попавшемся аэропорту, а в том, в котором есть реанимация.

- Это ведь не первый случай, когда медицинские чиновники спасают жизнь пассажирам самолетов.

- Когда мы слышим обращение командира экипажа к пассажирам с вопросом, есть ли на борту врач, мы понимаем, что кому-то требуется медицинская помощь. И тут неважно, практикует ли специалист в настоящий момент в больнице или служит чиновником здравоохранения. Главное – медик.

- У меня есть информация, что вы тоже попадали в такие ситуации. Но никогда об этом не рассказываете.

- На самом деле ситуации с обращениями к медикам не столь уж редки. Все-таки не надо забывать, что полет в самолете стрессоопасен для человека. Но мои ситуации не были такими пограничными. Поэтому я благодарен вам за то, что вы не оставили без внимания моего коллегу, который с честью проявил себя, спасая человека…

- …и с честью отбился от журналистов.

- А вот то, что он отбился от вас, тоже говорит о нем, как о настоящем враче.

- Но страна должна знать своих героев!

- О них пусть расскажут спасенные ими люди и журналисты. Так будет правильно.