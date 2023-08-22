Ожившие сказки: как сделать ребенка счастливее перед началом учебного года

До школы остаются считанные дни. Успеть купить все необходимое для учебы, при этом выбрать качественные вещи и не переплатить – задача, которая стоит перед родителями, оттянувшими сборы до последнего. Как выполнить все намеченные дела и оставить время на отдых, расскажет «Комсомолка» – она уже не первое десятилетие помогает детям и взрослым справиться с предучебной суетой.

Начнем с самого главного – не переживайте! Не вы первые и не вы последние оказываетесь в такой ситуации. Время еще есть, и куда важнее провести его в хорошем настроении вместе с семьей. Предлагаем последовать нескольким важным советам, которые помогут справиться с трудностями:

1. Составьте чек-лист. Он точно понадобится, чтобы ничего не забыть и при этом не купить лишнего. Мы подготовили для вас готовый список, который вы найдете здесь. В конце есть несколько строк, куда можно вписать пожелания ребенка: пенал с какими героями он хочет, цвет рюкзака и прочее. Помните, что все купленные вещи – это рабочий инструмент вашего малыша, и они должны ему нравиться.

2. Заранее посмотрите ассортимент в интернет-магазинах. Мы знаем, как это бывает: на сайте вы видите красивые брюки или сарафан, материал вас тоже устраивает. Вы подтверждаете заказ, а в итоге приходит кот в мешке: нитки торчат, вещь мнется от каждого движения, да и село все не идеально. Гораздо удобнее зайти на сайт магазина, выбрать с ребенком, что вы хотите купить, и целенаправленно отправиться за покупками.

3. Сделайте подготовку к школе праздником. Смыслы, которые вы закладываете своим чадам в детстве, пройдут с ними через всю жизнь. И представьте, как будет замечательно, когда ваши внуки с нетерпением будут ждать начало нового учебного года, зная, что вместе с родителями – вашими недавними школьниками – они отправятся в увлекательное путешествие по магазинам и ярмаркам.

«Комсомолка» знает, где можно окунуться в мир сказок, ведь над созданием новых витрин трудились более 50 художников, дизайнеров, скульпторов, инженеров и других специалистов. Перейдя по ссылке, вы узнаете точный адрес Тридевятого царства для школьников, а также получите еще больше бесплатных чек-листов, полезных советов и подсказок.