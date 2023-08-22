Выступление Владимира Путина на саммите БРИКС 22 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС 22 августа 2023 Фото: REUTERS

Выступление Владимира Путина на саммите БРИКС: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите стран БРИКС, который состоится во вторник, 22 августа 2023 года. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления российского лидера.

Глава российского государства выступит на саммите в формате видеоконференции, председательствовать в заседании будет Южно-Африканская республика. Очно представлять Москву на мероприятии будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Что будут обсуждать на саммите 22 августа 2023

Лидеры стран БРИКС обсудят несколько важных тем, от которых во многом зависит будущее организации. По сути, ключевых спорных вопросов два: механизм приема новых членов в БРИКС и создание единой валюты БРИКС.

Вопрос расширения сообщества более чем актуален, но у каждого из членов БРИКС на этот счет есть свои предпочтения и предложения.

Ранее сайт KP.RU объяснил, почему Путин принял решение не ехать в ЮАР, почему БРИКС считается главным конкурентом Запада и что же лидеры стран «пятерки» будут обсуждать на крупнейшей за последние годы встрече глав государств и правительств Глобального Юга.