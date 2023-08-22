Антон Зацепин впервые показал взрослую дочь

Антон Зацепин впервые показал свою семью: жену Елену Вербицкую и 14-летнюю дочь Александру. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве отшумела вечеринка по случаю дня рождения Чебурашки. Артисты и популярные блогеры дегустировали апельсиновое мороженое под лучшие номера из циркового переполох-шоу «Чебурашка», которое недавно стартовало на сцене концертного зала «Москва» в парке «Остров Мечты».

Особенно тронуло гостей исполнение арии главного героя мальчика Гриши, друга Чебурашки. На сцену поднялись сразу четыре юных артиста – из четырех составов шоу (проект одновременно идет сразу в нескольких городах страны), и по очереди исполнили строчки из песни «Шах и мат».

А потом перед гостями появился и сам плюшевый именинник, который оказался не больше 165 сантиметров. «Ушастик» моргал, шевелил лапами и обнимался с детворой.

Гостями вечеринки стал «фабрикант» Антон Зацепин, который впервые показал свою семью: жену Елену Вербицкую и 14-летнюю дочь Александру. Как оказалось, это только на сцене Зацепин лихой холостяк. В мае Антон и его жена отпраздновали 7-летие отношений.

14-летняя дочь Александра-Марта (от предыдущего брака артиста с Екатериной Шмыриной) очень дружна с мачехой. Да, и Елена называет девочку «дочкой».

Побывала на вечеринке и семья экс-«нанайца» Владимира Левкина.

Владимир Левкин с супругой и дочкой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока супруга и дочка Левкина танцевали с Чебурашкой, певец подкатил к Шапокляк. В кулуарах признался: «Мне нравятся девушки с характером!». Маруся правда быстро пресекла «флирт» своего супруга и повела Владимира знакомить с Чебурашкой.

- Это же известная актриса Лада Марис! Мы с ней в одном фильме снимались! - еще долго оправдывался перед женой Левкин.