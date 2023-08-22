В США запаниковали из-за превосходства армии России: "Вашингтон должен выдвинуть мирный план по Украине"

В США запаниковали из-за превосходства армии России. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

После того как украинское контрнаступление провалилось, Вашингтон должен выдвинуть реалистичный план мирных переговоров, особенно в свете того, что Россия способна перейти в новое полномасштабное наступление в 2024 году, пишет американское издание National Interest.

«Российская армия, используя тактику активной обороны из советских учебников, получает преимущество за счет превосходства в воздухе и увеличивающихся поставок на передовую дешевых и эффективных вооружений, таких как дрон «Ланцет». Каждый день промедления приближает украинские войска к ужасной осенней распутице, которая затруднит дальнейшие передвижения на фронте. По всему видно, что украинское контрнаступление не сможет достичь ни одной из своих значимых целей», пишут авторы издания.

В статье отмечается, что в сложившейся обстановке для США предпочтительным был бы «корейский вариант», при котором Украина обменяла бы часть своих регионов на гарантии безопасности от США.

«Однако Кремль может быть более настроен на победу, чем на переговоры», - отмечает National Interest. Журналисты считают, что в результате нового наступления, которое может начаться весною 2024 года, Россия нацелится на Одессу и все побережье Черного моря, а также постараться взять под контроль регионы к востоку от Днепра.

«Российская победа станет значительной неудачей для США и нанесет колоссальный репутационный урон НАТО, а китайско-российский союз укрепится. Поэтому идея мирного соглашения, которое устроит все стороны конфликта, включая Россию, серьезно рассматривается в Вашингтоне. Это решение позволит Соединенным Штатам полностью сфокусироваться на сдерживании Китая, который представляет собой первостепенную угрозу американской безопасности и процветанию», - заключают авторы статьи.