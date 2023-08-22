Росгвардейцы открыли новый детский садик в Херсонской области

Торжественное мероприятие приурочили ко Дню Государственного флага России

В поселке городского типа Аскания-Нова Херсонской области военнослужащие Росгвардии стали почетными гостями церемонии открытия нового детского садика.

«Воины рассказали воспитанникам учреждения о государственных символах Российской Федерации, героическом прошлом и настоящем страны. В рамках мероприятия военнослужащие ознакомились с условиями, в которых дети будут готовиться к учебе в школе, провели конкурс на лучшее изображение Государственного флага Российской Федерации. Победителям и участникам конкурса вручили сладкие подарки», - говорится в сообщении Росгвардии.

Также получили помощь воспитанники социально-реабилитационных центров в Луганской Народной Республике. В рамках акции «Росгвардия с Луганщиной» более 70 ребятам наши воины подарили новую одежду, обувь, игрушки, лекарства и сладости.

– У каждого ребенка здесь, своя, порой очень трагичная судьба. Кто-то потерял родителей от обстрелов украинских националистов, есть и те, кто жил в неблагополучных семьях, – отметил участник акции подполковник Роман О. – Будем стараться приезжать к ним как можно чаще, ведь дети – это будущее нашей страны и очень важно оказывать им помощь.

Росгвардейцы провели с детьми познавательные беседы по истории и вместе с воспитанниками развернули 10-метровый государственный флаг России.